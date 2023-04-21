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В Красноярском крае нарастили объем производства пищевых продуктов

В Красноярском крае нарастили объем производства пищевых продуктов
Иллюстрация: Мария Ленц / krskstate.ru

За январь - февраль 2023 предприятия края заметно увеличили объём производства некоторых продуктов питания. Об этом сообщили в Красноярскстате.

#НОВОСТИ
Так, мяса и субпродуктов домашней птицы стали производить больше на 31%, сыров – на 6,7%, сгущенки – на 1,8%. Производство сливочного масла выросло на 2,3% выросло производство сливочного масла, на 1,9% – муки, на 2,4% – хлебобулочных и на 13,5% – кондитерских изделий.  
 
За 2022 индекс производства продуктов питания в регионе вырос на 3%, если сравнивать с 2021. В Сибирском Федеральном округе на долю предприятий края в прошлом году пришлось 22% переработанной рыбы, 19,5% молока, по 15% хлебобулочных и кондитерских изделий, 12% сливочного масла, 11,5% плодоовощных консервов, 10,5% муки из зерновых культур и 7% мяса и субпродуктов домашней птицы.
 
Всего в крае производством продуктов питания занимаются 523 предприятия и 686 ИП. В отрасли работают 11 тысяч человек.
 
Александр Походин, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли, считает, что этому способствовали и меры госсподержки. 
 
В прошлом году краевые предприятия получили из бюджетов разных уровней более 175 млн рублей. Деньги пошли на возмещение части затрат в связи с приобретением машин и оборудования, производством и реализацией хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий, муки и крупы. В этом году предусмотрены дополнительные региональные меры поддержки отрасли», — сообщил он.
 
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Автор: Петр Савельев
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