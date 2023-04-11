Аграрии Красноярского края нарастят посевные площади

К началу посевной кампании в регионе почти все готово.

В 2023 аграрии Красноярского края засеют различными культурами 1,539 млн га, что на 12 тыс. га больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Самые большие площади займут зерновые и зернобобовые культуры — 964 тыс. га. Под рапс пойдет 252 тыс. га, под картофель — 31 тыс. га, а под овощи — на 5,3 тыс. га. По первой группе 95,3% необходимого количества семян уже в наличии. По картофелю, рапсу и кукурузе обеспеченность ими составляет 96,2%, 59,4% и 71,2% соответственно. В Минсельхозе заверяют, что стопроцентные показатели будут достигнуты к началу посевной.

Также земледельцы уже закупили около 62 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений. На 92% готовы к работе в полях и основные виды техники. Отметим, что в этом году аграрии планируют приобрети 141 трактор, 98 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, 29 посевных комплексов и 561 единицу другой сельскохозяйственной техники и оборудования», — рассказали в министерстве.

Добавим также, что на развитие краевого АПК в 2023 властями заложено более 10 млрд рублей.

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