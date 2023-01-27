Высокий урожай зерна в Красноярском крае сдержал рост цен на продукты

Темпы роста цен на муку в регионе снизились почти в 3,5 раза. А вот услуги стали дорожать быстрее - все дело в тарифах ЖКХ.

В декабре 2022 годовая инфляция на продукты питания в Красноярском крае замедлилась на 0,53 п.п. к ноябрю и составила 11,88%, сообщает региональное отделение Банка России.

Основной вклад в сдерживание роста цен внес высокий урожай зерновых в 2022, благодаря чему годовой рост цен на муку, в пиковые месяцы потребительского ажиотажа доходивший до 37%, к концу года замедлился до 11%. Плюс стоимость сахара в декабре выросла лишь на 11% год к году, против 74% весной.

Увеличение предложения зерна на краевом рынке привело к снижению цен на продукты, которые из него производят, и продукцию тех, кто использует зерно в качестве сырья. Также мы видим изменение цен на сахар, что связано с хорошим урожаем сахарной свеклы в России. Все это снизило издержки пекарей, кондитеров и производителей макаронных изделий, в результате цены на их продукцию снизились или их рост замедлился», — говорит управляющий красноярским Центробанком Сергей Журавлев.

Еще медленнее росли цены в непродовольственном сегменте: в декабре они прибавили 10,84% год к году против 11,3% месяцем ранее.

В частности, из-за параллельного импорта и замещения иностранных брендов азиатскими аналогами, замедлился годовой рост цен на бытовую технику (холодильники, стиральные машины, пылесосы, плиты), продолжили дешеветь телевизоры и компьютеры. А увеличение предложения пиломатериалов привело к снижению стоимости обрезных досок и сокращению затрат производителей мебели.

Услуги же в декабре 2022 показали самый высокий прирост по цене — 14,2%. Причем, по сравнению с ноябрем, темпы инфляции в этом сегменте, в отличие от продуктов и непродовольственных товаров, выросли — на 1,81 п.п.

В ЦБ это объясняют переносам индексации тарифов ЖКХ с июля на декабрь.

В целом же, в декабре 2022 в Красноярском крае по сравнению с ноябрем ускорилась на 0,1 п.п. и составила 12,09%. Это выше показателя по России (11,94%) и ниже значения по Сибирскому федеральному округу (12,20%).

Годовая инфляция в России замедлилась до 11,94%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — рассказали в Банке России.

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