Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.01
68,95
74,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Высокий урожай зерна в Красноярском крае сдержал рост цен на продукты

Высокий урожай зерна в Красноярском крае сдержал рост цен на продукты
Автор фото: Steve Buissinne. Иллюстрация: pixabay.com

Темпы роста цен на муку в регионе снизились почти в 3,5 раза. А вот услуги стали дорожать быстрее - все дело в тарифах ЖКХ.

#НОВОСТИ

В декабре 2022 годовая инфляция на продукты питания в Красноярском крае замедлилась на 0,53 п.п. к ноябрю и составила 11,88%, сообщает региональное отделение Банка России.

Основной вклад в сдерживание роста цен внес высокий урожай зерновых в 2022, благодаря чему годовой рост цен на муку, в пиковые месяцы потребительского ажиотажа доходивший до 37%, к концу года замедлился до 11%. Плюс стоимость сахара в декабре выросла лишь на 11% год к году, против 74% весной.

Увеличение предложения зерна на краевом рынке привело к снижению цен на продукты, которые из него производят, и продукцию тех, кто использует зерно в качестве сырья. Также мы видим изменение цен на сахар, что связано с хорошим урожаем сахарной свеклы в России. Все это снизило издержки пекарей, кондитеров и производителей макаронных изделий, в результате цены на их продукцию снизились или их рост замедлился», — говорит управляющий красноярским Центробанком Сергей Журавлев.

Еще медленнее росли цены в непродовольственном сегменте: в декабре они прибавили 10,84% год к году против 11,3% месяцем ранее.

В частности, из-за параллельного импорта и замещения иностранных брендов азиатскими аналогами, замедлился годовой рост цен на бытовую технику (холодильники, стиральные машины, пылесосы, плиты), продолжили дешеветь телевизоры и компьютеры. А увеличение предложения пиломатериалов привело к снижению стоимости обрезных досок и сокращению затрат производителей мебели.

Услуги же в декабре 2022 показали самый высокий прирост по цене — 14,2%. Причем, по сравнению с ноябрем, темпы инфляции в этом сегменте, в отличие от продуктов и непродовольственных товаров, выросли — на 1,81 п.п.

В ЦБ это объясняют переносам индексации тарифов ЖКХ с июля на декабрь.

Высокий урожай зерна в Красноярском крае сдержал рост цен на продукты 1

В целом же, в декабре 2022 в Красноярском крае по сравнению с ноябрем ускорилась на 0,1 п.п. и составила 12,09%. Это выше показателя по России (11,94%) и ниже значения по Сибирскому федеральному округу (12,20%).

Годовая инфляция в России замедлилась до 11,94%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — рассказали в Банке России.

Читайте также:

Красноярские аграрии бьют рекорды урожайности зерновых

В Красноярском крае почти закончилась уборочная компания. Средние показатель сбора зерна с гектара в этом году выше, чем ранее.

Красноярский Центробанк ищет местных поставщиков товаров и услуг

Регулятор готов закупать у предпринимателей края множество продуктов — от канцелярии до ИТ-решений.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Арестованного Максима Гуревича просят выпустить из СИЗОАрестованного Максима Гуревича просят выпустить из СИЗО
  • Красноярского предпринимателя Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию ВС РФКрасноярского предпринимателя Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
  • Самое дорогое предложение: в Красноярске выставлен на продажу коттедж в эко-паркеСамое дорогое предложение: в Красноярске выставлен на продажу коттедж в эко-парке
  • Топ выставленных на продажу готовых бизнесов в КрасноярскеТоп выставленных на продажу готовых бизнесов в Красноярске
  • Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средствОтмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.