Красноярский Центробанк ищет местных поставщиков товаров и услуг

Регулятор готов закупать у предпринимателей края множество продуктов — от канцелярии до ИТ-решений.

Отделение Банка России в Красноярском крае готово закупать у региональных производителей и продавцов товары и услуги для собственных нужд. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Мы ждем от красноярских компаний их предложения и инновационные решения. Все это будет рассмотрено. В случае необходимости специалисты проведут консультации. Приоритеты отбора поставщиков — оптимальные цена, сроки поставок и качество», — говорит управляющий красноярским Центробанков Сергей Журавлев.

Чаще всего ЦБ закупает у местных поставщиков канцелярские принадлежности, мебель, оргтехнику, услуги ремонта, клининга и охраны, а также сложные IT-решения. С актуальным списком закупок можно ознакомиться здесь (по поиску «Банк России»).

Информацию о своей компании, профиле деятельности предприниматели могут направлять на адрес zakupki_br@cbr.ru. По вопросам аккредитации можно писать на akkr_zakupki@mail.cbr.ru.