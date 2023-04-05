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В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров

В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Деньги будут выдавать по 21 направлению. Максимальная сумма составит 35 млн рублей.

#НОВОСТИ

На грантовую поддержку фермеров Красноярского края в 2023 будет направлено 1,6 млрд рублей, это в два раза больше, чем было в 2021, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Средства будут распределены по 21 направлению. В частности, на грант «Агростартап» выделено 67,5 млн рублей. С этого года его сумма увеличена с 4 и 6 млн рублей до 6 и 8 млн. Еще 53,2 млн рублей пойдет на субсидии сельхозкооперативам в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Также они смогут рассчитывать на компенсацию 90% затрат на покупку спецтранспорта, оборудования, в том числе для утилизации биологических отходов и убоя сельхозживотных. На это заложено 110 млн рублей.

Из новшеств этого года: гранты «Наш фермер» и «Региональный продукт». Максимальная сумма первого составляет 8 млн рублей для малых аграриев и 2 млн — для владельцев личных подсобных хозяйств, занимающих овощеводством и выращиванием картофеля. Второй грант направлен на поддержку переработчиков сельхозпродукции и дикоросов, а также производителей продуктов питания. Представители этих сфер могут рассчитывать на субсидии до 35 млн рублей.

Помимо этого почти 366 млн рублей пойдет на компенсации 30% затрат по покупку новой сельхозтехники и оборудования по прямым договорам или в лизинг.

В новом региональном законе о господдержке агропромышленного комплекса, который начал действовать с этого года, количество мер госпомощи малым сельхозпроизводителям и кооперативам увеличилось. Сделано это для развития на селе самозанятости, повышения доходов сельчан, наполнения внутреннего рынка качественными продуктами питания», — говорит начальник отдела малых форм хозяйствования и имущественных отношений Минсельхоза края Марина Замятина.

Также в ведомстве готовы бесплатно помочь аграриям подготовить бизнес-проекты для грантовых конкурсов. За этим нужно обращаться в краевой Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермерства

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Автор: Петр Савельев
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