Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами

Каких рисков стоит собственное дело, во сколько они могут обойтись, и как к этому подготовиться — разбирались представители креативных индустрий на интенсиве по финансовой грамотности.

Представители креативных индустрий Красноярска и региона набирают обороты: расширяют производства, создают яркие коллаборации, выводят свои бренды на федеральный и мировой уровень. Но что-то остается если не вечной, то определенно устойчивой тенденцией — например, способы взаимодействия с собственными средствами. Почему методы обращения с личным бюджетом напрямую влияют на функционирование бизнеса, и как работать с финансами эффективно, креаторам объяснили на образовательном интенсиве «Финансовая грамотность».

Запрос на монетизацию творчества

Интерактивное обучение стало ответом Сибирского института развития креативных индустрий на запрос сообщества и объединило два десятка предпринимателей в арт-кластере «Квадрат».

По словам Александра Черникова, директора Сибирского института развития креативных индустрий, взаимодействие с креативными сообществами края — действенный и приоритетный способ напрямую узнать о запросах предпринимателей-креаторов.

В числе частых запросов, которые мы получаем, — повышение финансовой грамотности. Одни креаторы хотят понять, как отладить свои бизнес-процессы, другие заинтересованы в отличиях налогообложения для самозанятых и ИП. Также есть интерес к управлению рисками в финансовой сфере и целесообразности инвестирования. Мы решили объединить эти темы и сделать комплексный образовательный формат по финансовой грамотности», — говорит Александр Черников.

Подбором спикеров занялась Ирина Варфоломеева, волонтер финансовой грамотности, заместитель председателя комитета по финансовым рискам организации «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю.

К ней присоединились Зульфия Галиева и Юлия Дмитриева — директор и главный бухгалтер Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций.

Все они — выпускники авторского курса «Личный бренд. Образ действий», созданного Юлией Чанчиковой, издателем и главным редактором «ДК», и тележурналистом Ольгой Дубровской.

Еще одним спикером стал Дмитрий Богдашин — предприниматель и игропрактик, который присоединился к интенсиву благодаря ведущей Елене Бердниковой и продюсеру Инне Коротких: они тоже обучаются на курсе.

Так финансовый интенсив, объединивший нескольких экспертов, одновременно стал коллаборацией для публичного проекта и дипломной работой выпускников курса по работе с личным брендом.

Пристальное внимание финансовой грамотности уделяется только в последние годы, а до распада Советского Союза у нас была плановая экономика. Сейчас другое время и другие задачи: в рынке нужно понимать, как обращаться с деньгами. Не стыдно и не страшно не разбираться, но лучше это признать и изучить, задать вопросы. Надо понимать, какие инструменты доступны и как их использовать, какие шаги делать, и что за риски могут быть», — объясняет Ирина Варфоломеева «ДК».

Представители креативных индустрий — особенная группа предпринимателей, дополняет Анастасия Егорова, заместитель директора Сибирского института развития креативных индустрий, руководитель дирекции по развитию инфраструктуры и креативного сообщества.

По ее словам, они в первую очередь ремесленники и творцы, но для развития бизнеса фундаментальный вопрос — монетизация.

Наша задача — перевести творцов в экономическую плоскость, чтобы наращивать их показатели и компетенции. Так точечно финграмотность мы обсуждаем впервые, но когда актуализируем срез по аудитории и конкретным запросам, выстроим систему на год», — говорит Анастасия Егорова.

Деньги нужно реализовывать

Основной пул информации креаторы получили в блоке Ирины Варфоломеевой. Она объяснила, как и зачем учитывать расходы и доходы, управлять рисками и достигать финцелей, и какие факторы влияют на материальную безопасность.

Один из центральных тезисов: «лишних денег не существует». Любые средства должны быть инструментом и работать на цели, для которых зарабатывались и накапливались.

Волонтер финансовой грамотности раскрыла базовую схему эффективного обращения с личным бюджетом — распределение денег в объеме и времени путем ведения бюджета и реализации финансового плана с использованием фининструментов в соответствии с их признаками и назначением.

При этом понадобится учитывать обширный пул факторов:

рассчитывать регулярный приход и расход;

знать об их постоянных и переменных пунктах;

уделять особое внимание кредитным обязательствам — они всегда должны быть первой статьей расходов;

понимать флагманы своих бюджетов — источники, которые определяют его константную часть.

Не обошлось и без разговора о процедурах рефинансирования и банкротства. Со слов Ирины Варфоломеевой, главное — помнить о четких условиях и учесть все последствия.

Одним из первостепенных аспектов обсуждения стало погружение в способы выхода из отрицательной дельты и гармонизации минуса. Вместе с участниками на интенсиве выделили и главный приоритет положительной дельты — право на свободу, которая она дает предпринимателю.

В заключительном треке своего блока Ирина Варфоломеева объяснила, почему в определенной точке становится важным и даже необходимым сформировать финансовый портфель, и какими методами образовываются его консервативные и агрессивные части.

Участники успели затронуть даже наследство, страхование, брокерство, инвестиции и финансовые пирамиды — части, которые могут стать значительными драйверами бюджета, причем не всегда в положительную сторону.

«Деньги нужно реализовывать, иначе они теряют смысл», — подчеркнула Ирина Варфоломеева.

Попасть в денежный поток

После двухчасовой теории участников погрузили в три часа практики — Дмитрий Богдашин, игропрактик и предприниматель, провел игру CashFlow («Денежный поток»). Ее суть — достигнуть финансовой независимости за счет грамотного управления личными средствами.

CashFlow позволяет понять, как человек себя поведет в критической стрессовой ситуации: на основе этого можно составить представление о его поведении в отношении финансов. Но в целом молодым и начинающим предпринимателям я посоветовал бы больше пробовать, чтобы создавать синоптические связи: каждая попытка что-то сделать образует новую связь, которая формирует варианты, из которых потом мы можем выбирать. В будущем это позволит создавать хорошую тенденцию для развития бизнеса».

Он объяснил «ДК», что на этом интенсиве выбрал особый темп — обилие стрессовых ситуаций, в которых игроки оказываются практически постоянно. По словам Дмитрия Богдашина, такая версия CashFlow максимально приближена к жизни: любой ход может привести как к пополнению бюджета — зарплате, дивидендам или наследству, так и к непредсказуемым расходам — например, оплате ремонта сгоревшего пылесоса или упавших акциях.

Параллельно перед каждым игроком открывали множество вариаций: запустить бизнес с соседом по столу, советоваться с финансовым консультантом, прибегнуть к кредитованию помощи банков или наладить нужные связи.

Налоги не проблема?

Третьей частью интенсива стал блок Юлии Дмитриевой, главного бухгалтера Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций.

В части налогообложения государство предоставляет молодым предпринимателям все больше свободы и помощи. Но вообще начинающему предпринимателю обязательно владеть хотя бы базовой информацией, чтобы ориентироваться в системах налогообложения и выбрать оптимальное для себя направление, которое позволит сэкономить средства, время и нервы», — поясняет эксперт в области бухгалтерского учета.

Юлия Дмитриева объяснила предпринимателям, какие формы регистрации бизнеса подходят в конкретных случаях, и как это отражается на системе налогообложения.

Именно на взаимодействии с налоговой и был сделан основной упор: со слов эксперта в области бухучета, сейчас оно стало максимально легким для тех, чье дело только набирает силу и пока находится на начальном этапе.

Ценный аспект интенсива озвучила и Зульфия Галиева, директор Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификации. С ее слов, одна из целей обучений такого комплексного формата — развитие так называемых надпрофессиональных компетенций.

Сейчас огромное количество профессий, на основе которых можно открыть собственное дело, но профессионалам не хватает метакомпетенций для продвижения. Это основной момент современной подготовки кадров — понимание, как найти клиентов и реализовать свой продукт. Непрерывное образование позволяет развивать мастерство и экспертность, а чем ты квалифицированнее, тем выше производительность труда», — говорит Зульфия Галиева.

Еще об одной причине, которая стала основополагающей в появлении интенсива, рассказали Евгения Шкуратова, руководитель направления образовательных и грантовых программам Сибирского института развития креативных индустрий, и Анастасия Полынцева, менеджер образовательных и грантовых программ.

Они отметили, что получение бюджетов на конкурсной основе тоже напрямую зависит от базовых знаний финансовой грамотности.

Мы часто консультируем наших предпринимателей по подаче заявок на различные гранты, и сегодняшний формат тесно с ними переплетается. Обладание навыками финансовой грамотности дает бОльшую прозрачность в формировании сметы, определении целевых направлений расходов, закрытии финотчетности после реализации проекта, поиске дальнейших моделей его существования, плюс помогает формировать и стратегическое мышление», — говорит Евгения Шкуратова.

Люди решают все

Финальной точкой стал спич Ольги Дубровской, тележурналиста и наставника по публичным выступлениям. На примере резидентов курса «Личный бренд. Образ действий», который она ведет в соавторстве с Юлией Чанчиковой, тележурналист объяснила, почему сейчас на первое место выходит ценность конкретных людей и сообщества вокруг.

Горизонтальные связи становятся базой устойчивости. Если вокруг нас понимающие люди, с которыми мы готовы расти, это нас делает более основательными и уверенными. И для креативных индустрий это тоже важно — когда творческие личности объединяются и рождают совершенно новые проекты, продукты, услуги. Сообщество — это сверхценность, и можно масштабироваться за счет франшизы, а можно — с помощью людей. Например, на нашем с Юлией Чанчиковой курсе „Личный бренд“ собираются абсолютно разные люди, которые зачастую не понимают, как им друг с другом сработать, но оказывается, что там можно найти специалистов для новых направлений в своем бизнесе, развиваться в публичных выступлениях, находить, формулировать и использовать свои уникальные способности», — поясняет Ольга Дубровская в разговоре с «Деловым кварталом».

Спустя семь часов предприниматели делились обратной связью со спикерами, продолжали знакомиться друг с другом, «прикидывать» изученное на собственное дело.

Несколько участников поделились, что особо актуальными для них стали рекомендации по сохранению и рациональному распределению бюджета: стало понятнее, какие корректировки можно внести.

«Я недавно переехала из Алтайского края и хотела узнать, чем живет Красноярск: что за сферы деятельности развиваются, какие сообщества и люди актуальны. Со многими мы уже обменялись контактами, без связей в XXI веке никуда. Здесь грамотные опытные люди, с которыми хочется находиться в окружении и что-то вместе создавать», — рассказала «ДК» предпринимательница Татьяна Шишкина.

Еще часть участников пришли к выводу, что темы, в которых они разбирались на интенсиве, надо понимать не только предпринимателям, а вообще каждому — это поможет сформировать культуру финансовой грамотности.

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