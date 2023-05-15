Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.05
77,20
84,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами
Иллюстрация: Предоставлено Сибирским институтом развития креативных индустрий

Каких рисков стоит собственное дело, во сколько они могут обойтись, и как к этому подготовиться — разбирались представители креативных индустрий на интенсиве по финансовой грамотности.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Представители креативных индустрий Красноярска и региона набирают обороты: расширяют производства, создают яркие коллаборации, выводят свои бренды на федеральный и мировой уровень. Но что-то остается если не вечной, то определенно устойчивой тенденцией — например, способы взаимодействия с собственными средствами. Почему методы обращения с личным бюджетом напрямую влияют на функционирование бизнеса, и как работать с финансами эффективно, креаторам объяснили на образовательном интенсиве «Финансовая грамотность».

Запрос на монетизацию творчества

Интерактивное обучение стало ответом Сибирского института развития креативных индустрий на запрос сообщества и объединило два десятка предпринимателей в арт-кластере «Квадрат».

По словам Александра Черникова, директора Сибирского института развития креативных индустрий, взаимодействие с креативными сообществами края — действенный и приоритетный способ напрямую узнать о запросах предпринимателей-креаторов.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 1

В числе частых запросов, которые мы получаем, — повышение финансовой грамотности. Одни креаторы хотят понять, как отладить свои бизнес-процессы, другие заинтересованы в отличиях налогообложения для самозанятых и ИП. Также есть интерес к управлению рисками в финансовой сфере и целесообразности инвестирования. Мы решили объединить эти темы и сделать комплексный образовательный формат по финансовой грамотности», — говорит Александр Черников.

Подбором спикеров занялась Ирина Варфоломеева, волонтер финансовой грамотности, заместитель председателя комитета по финансовым рискам организации «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю.

К ней присоединились Зульфия Галиева и Юлия Дмитриева — директор и главный бухгалтер Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций.

Все они — выпускники авторского курса «Личный бренд. Образ действий», созданного Юлией Чанчиковой, издателем и главным редактором «ДК», и тележурналистом Ольгой Дубровской.

Еще одним спикером стал Дмитрий Богдашин — предприниматель и игропрактик, который присоединился к интенсиву благодаря ведущей Елене Бердниковой и продюсеру Инне Коротких: они тоже обучаются на курсе.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 2

Так финансовый интенсив, объединивший нескольких экспертов, одновременно стал коллаборацией для публичного проекта и дипломной работой выпускников курса по работе с личным брендом.

Пристальное внимание финансовой грамотности уделяется только в последние годы, а до распада Советского Союза у нас была плановая экономика. Сейчас другое время и другие задачи: в рынке нужно понимать, как обращаться с деньгами. Не стыдно и не страшно не разбираться, но лучше это признать и изучить, задать вопросы. Надо понимать, какие инструменты доступны и как их использовать, какие шаги делать, и что за риски могут быть», — объясняет Ирина Варфоломеева «ДК».

Представители креативных индустрий — особенная группа предпринимателей, дополняет Анастасия Егорова, заместитель директора Сибирского института развития креативных индустрий, руководитель дирекции по развитию инфраструктуры и креативного сообщества.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 3

По ее словам, они в первую очередь ремесленники и творцы, но для развития бизнеса фундаментальный вопрос — монетизация.

Наша задача — перевести творцов в экономическую плоскость, чтобы наращивать их показатели и компетенции. Так точечно финграмотность мы обсуждаем впервые, но когда актуализируем срез по аудитории и конкретным запросам, выстроим систему на год», — говорит Анастасия Егорова.

Деньги нужно реализовывать

Основной пул информации креаторы получили в блоке Ирины Варфоломеевой. Она объяснила, как и зачем учитывать расходы и доходы, управлять рисками и достигать финцелей, и какие факторы влияют на материальную безопасность.

Один из центральных тезисов: «лишних денег не существует». Любые средства должны быть инструментом и работать на цели, для которых зарабатывались и накапливались.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 4

Волонтер финансовой грамотности раскрыла базовую схему эффективного обращения с личным бюджетом — распределение денег в объеме и времени путем ведения бюджета и реализации финансового плана с использованием фининструментов в соответствии с их признаками и назначением.

При этом понадобится учитывать обширный пул факторов:

  • рассчитывать регулярный приход и расход;
  • знать об их постоянных и переменных пунктах;
  • уделять особое внимание кредитным обязательствам — они всегда должны быть первой статьей расходов;
  • понимать флагманы своих бюджетов — источники, которые определяют его константную часть. 

Не обошлось и без разговора о процедурах рефинансирования и банкротства. Со слов Ирины Варфоломеевой, главное — помнить о четких условиях и учесть все последствия.

Одним из первостепенных аспектов обсуждения стало погружение в способы выхода из отрицательной дельты и гармонизации минуса. Вместе с участниками на интенсиве выделили и главный приоритет положительной дельты — право на свободу, которая она дает предпринимателю. 

В заключительном треке своего блока Ирина Варфоломеева объяснила, почему в определенной точке становится важным и даже необходимым сформировать финансовый портфель, и какими методами образовываются его консервативные и агрессивные части.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 5

Участники успели затронуть даже наследство, страхование, брокерство, инвестиции и финансовые пирамиды — части, которые могут стать значительными драйверами бюджета, причем не всегда в положительную сторону. 

«Деньги нужно реализовывать, иначе они теряют смысл», — подчеркнула Ирина Варфоломеева.

Попасть в денежный поток

После двухчасовой теории участников погрузили в три часа практики — Дмитрий Богдашин, игропрактик и предприниматель, провел игру CashFlow («Денежный поток»). Ее суть — достигнуть финансовой независимости за счет грамотного управления личными средствами.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 6

CashFlow позволяет понять, как человек себя поведет в критической стрессовой ситуации: на основе этого можно составить представление о его поведении в отношении финансов. Но в целом молодым и начинающим предпринимателям я посоветовал бы больше пробовать, чтобы создавать синоптические связи: каждая попытка что-то сделать образует новую связь, которая формирует варианты, из которых потом мы можем выбирать. В будущем это позволит создавать хорошую тенденцию для развития бизнеса».

Он объяснил «ДК», что на этом интенсиве выбрал особый темп — обилие стрессовых ситуаций, в которых игроки оказываются практически постоянно. По словам Дмитрия Богдашина, такая версия CashFlow максимально приближена к жизни: любой ход может привести как к пополнению бюджета — зарплате, дивидендам или наследству, так и к непредсказуемым расходам — например, оплате ремонта сгоревшего пылесоса или упавших акциях.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 7

Параллельно перед каждым игроком открывали множество вариаций: запустить бизнес с соседом по столу, советоваться с финансовым консультантом, прибегнуть к кредитованию помощи банков или наладить нужные связи.

Налоги не проблема?

Третьей частью интенсива стал блок Юлии Дмитриевой, главного бухгалтера Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций.

В части налогообложения государство предоставляет молодым предпринимателям все больше свободы и помощи. Но вообще начинающему предпринимателю обязательно владеть хотя бы базовой информацией, чтобы ориентироваться в системах налогообложения и выбрать оптимальное для себя направление, которое позволит сэкономить средства, время и нервы», — поясняет эксперт в области бухгалтерского учета.

Юлия Дмитриева объяснила предпринимателям, какие формы регистрации бизнеса подходят в конкретных случаях, и как это отражается на системе налогообложения.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 8

Именно на взаимодействии с налоговой и был сделан основной упор: со слов эксперта в области бухучета, сейчас оно стало максимально легким для тех, чье дело только набирает силу и пока находится на начальном этапе.

Ценный аспект интенсива озвучила и Зульфия Галиева, директор Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификации. С ее слов, одна из целей обучений такого комплексного формата — развитие так называемых надпрофессиональных компетенций.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 9

Сейчас огромное количество профессий, на основе которых можно открыть собственное дело, но профессионалам не хватает метакомпетенций для продвижения. Это основной момент современной подготовки кадров — понимание, как найти клиентов и реализовать свой продукт. Непрерывное образование позволяет развивать мастерство и экспертность, а чем ты квалифицированнее, тем выше производительность труда», — говорит Зульфия Галиева.

Еще об одной причине, которая стала основополагающей в появлении интенсива, рассказали Евгения Шкуратова, руководитель направления образовательных и грантовых программам Сибирского института развития креативных индустрий, и Анастасия Полынцева, менеджер образовательных и грантовых программ.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 10

Они отметили, что получение бюджетов на конкурсной основе тоже напрямую зависит от базовых знаний финансовой грамотности. 

Мы часто консультируем наших предпринимателей по подаче заявок на различные гранты, и сегодняшний формат тесно с ними переплетается. Обладание навыками финансовой грамотности дает бОльшую прозрачность в формировании сметы, определении целевых направлений расходов, закрытии финотчетности после реализации проекта, поиске дальнейших моделей его существования, плюс помогает формировать и стратегическое мышление», — говорит Евгения Шкуратова.

Люди решают все

Финальной точкой стал спич Ольги Дубровской, тележурналиста и наставника по публичным выступлениям. На примере резидентов курса «Личный бренд. Образ действий», который она ведет в соавторстве с Юлией Чанчиковой, тележурналист объяснила, почему сейчас на первое место выходит ценность конкретных людей и сообщества вокруг.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 11

Горизонтальные связи становятся базой устойчивости. Если вокруг нас понимающие люди, с которыми мы готовы расти, это нас делает более основательными и уверенными. И для креативных индустрий это тоже важно — когда творческие личности объединяются и рождают совершенно новые проекты, продукты, услуги. Сообщество — это сверхценность, и можно масштабироваться за счет франшизы, а можно — с помощью людей. Например, на нашем с Юлией Чанчиковой курсе „Личный бренд“ собираются абсолютно разные люди, которые зачастую не понимают, как им друг с другом сработать, но оказывается, что там можно найти специалистов для новых направлений в своем бизнесе, развиваться в публичных выступлениях, находить, формулировать и использовать свои уникальные способности», — поясняет Ольга Дубровская в разговоре с «Деловым кварталом».

Спустя семь часов предприниматели делились обратной связью со спикерами, продолжали знакомиться друг с другом, «прикидывать» изученное на собственное дело.

Несколько участников поделились, что особо актуальными для них стали рекомендации по сохранению и рациональному распределению бюджета: стало понятнее, какие корректировки можно внести.

«Я недавно переехала из Алтайского края и хотела узнать, чем живет Красноярск: что за сферы деятельности развиваются, какие сообщества и люди актуальны. Со многими мы уже обменялись контактами, без связей в XXI веке никуда. Здесь грамотные опытные люди, с которыми хочется находиться в окружении и что-то вместе создавать», — рассказала «ДК» предпринимательница Татьяна Шишкина.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами 12

Еще часть участников пришли к выводу, что темы, в которых они разбирались на интенсиве, надо понимать не только предпринимателям, а вообще каждому — это поможет сформировать культуру финансовой грамотности.

 

Читайте по теме:

Предпринимателей Красноярского края зовут участвовать в конкурсе «Экспортер года»

Центр «Мой бизнес» Красноярского края продлил прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года».

Красноярский край отправит бизнес-миссию в Забайкалье

Мероприятие намечено на начало лета. Содержание обещают подогнать под нужды участников.

Инвестиции в кадры: как обучают сотрудников в компаниях Красноярска

В работе и развитии бизнеса человеческий капитал играет не меньшую роль, чем материальные ресурсы. Компании охотно вкладываются в обучение сотрудников, делая фокус на непрерывное образование.

Автор: Ирина Апуник
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • СГК опровергла сообщения об отключении тепла в домах КрасноярскаСГК опровергла сообщения об отключении тепла в домах Красноярска
  • Анатолию Быкову дали 17 лет строгого режима по совокупностиАнатолию Быкову дали 17 лет строгого режима по совокупности
  • Легендагро презентовала проект завода по переработке рапса в Красноярском краеЛегендагро презентовала проект завода по переработке рапса в Красноярском крае
  • Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка 2023Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка 2023
  • В Красноярске на острове Татышев-парке возводят большой сценический комплексВ Красноярске на острове Татышев-парке возводят большой сценический комплекс
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.