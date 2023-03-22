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Красноярский край отправит бизнес-миссию в Забайкалье

Красноярский край отправит бизнес-миссию в Забайкалье
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

Мероприятие намечено на начало лета. Содержание обещают подогнать под нужды участников.

#НОВОСТИ

Красноярский центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей принять участие в бизнес-миссии в Читу, сообщает пресс-служба организации.

Традиционно суть бизнес-миссии — встреться и пообщаться с потенциальными партнерами, состав которых подберут исходя из заявок участников.

Все расходы по организации бизнес-миссии и передвижению между ее этапами «Мой центр» берет на себя. А вот добраться до места, как и, при необходимости, привезти образцы продукции предпринимателям придется самостоятельно (за свой счет).

Мероприятие пройдет с 31 мая по 2 июня 2023. Подать заявку можно до 25 апреля.

Ранняя подача заявки на участие в бизнес-миссии, гарантирует быстрое начало организаторами поиска партнеров для вашей компании, что будет являться залогом эффективного вами участия в бизнес-миссии», — уточняют в центре «Мой бизнес».

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Автор: Петр Савельев
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