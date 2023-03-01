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Алексей Туманин: Логистика страны перестраивается в сторону Востока

Алексей Туманин: Логистика страны перестраивается в сторону Востока
Иллюстрация: ДК

Необходимость быстрого поиска новых партнеров потребовала немедленной перестройки РЖД.

#МНЕНИЯ

Алексей Туманин, начальник Красноярской железной дороги:

— Изменение логистики, необходимость быстрого поиска новых торгово-экономических партнеров — все это потребовало немедленной перестройки главной транспортной артерии России — железной дороги.

Понимая потребности грузоотправителей, высокую социальную значимость стабильной работы системообразующих региональных предприятий и учитывая загруженность инфраструктуры Восточного полигона, который сейчас эксплуатируется в сверхнапряженном режиме, мы оказываем содействие в поиске и разработке новых маршрутов перевозки продукции краевых предприятий.

В частности, мы предложили грузоотправителям 11 новых направлений из Красноярского края в другие регионы России. Приоритет отдан перевозкам для внутренних нужд страны, особенно социально значимых товаров и грузов для обеспечения непрерывных производств.

Что касается экспорта региональной продукции, то здесь перспективное направление — международный транспортный коридор «Север — Юг». В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал он позволяет в два и более раза сократить расстояния перевозок, а также снизить стоимость перевозки контейнеров.

В ноябре после открытия первого железнодорожного моста между Россией и Китаем из Красноярского края отправлены пробные 5,2 тыс. тонн угля через новый пограничный пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян. Частично переориентировали грузопотоки экспортных пиломатериалов краевых предприятий ЛПК с сухопутных погранпереходов с Китаем на порты Дальнего Востока.

В несколько раз нарастили объемы отправки угля в контейнерах. Впервые организована перевозка цветной руды со станции Минусинск в контейнерах оpen top отечественного производства. Успешно прошла тестирование услуга «Зерновой экспресс» — доставка сельхозпродукции из Ужура во Владивосток.

В течение последних нескольких лет мы активно развиваем контейнерные перевозки, пользующиеся спросом у предприятий Красноярского края. Сегодня на 10 станциях магистрали формируются контейнерные поезда, для работы с контейнерами открыто 70 путей необщего пользования на 25 станциях.

Ежегодно Красноярская железная дорога направляет значительные средства в развитие инфраструктуры, необходимое для наращивания пропускных способностей. Только в 2022 инвестпрограмма КрасЖД составила 31,7 млрд рублей.

В прошлом году развернуты масштабные работы в рамках второго этапа модернизации южного хода — инвестпроекта ОАО «РЖД» «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет». С этого участка начинается Восточный полигон БАМа и Транссиба. Программа предусматривает развитие 47 объектов инфраструктуры в период с 2022 по 2025. В том числе будет построено около 300 км вторых путей, часть которых пройдет по территории Красноярского края, а также второй Козинский тоннель, расположенный на горноперевальном участке Джебь — Щетинкино (Курагинский район). Запланировано обновление пяти тяговых подстанций и строительство трех новых, а также реконструкция четырех станций.

На станции Кошурниково в Курагинском районе в 2022 начал функционировать современный центр содержания путевой инфраструктуры. Помимо новых возможностей для дороги его открытие позволило также создать дополнительно более десяти рабочих мест для жителей поселка.

В рамках обновления энергосистемы завершена реконструкция двух тяговых подстанций. Одна из них — Саянская — обеспечивает надежное энергоснабжение не только самых сложных горных перегонов Красноярской железной дороги, но и населенных пунктов Саянского, Партизанского и Рыбинского районов края.

Всего с начала реализации проекта ОАО «РЖД» по развитию Восточного полигона пропускная способность южного хода КрасЖД от Междуреченска до Тайшета уже увеличена на 65%.

Развивается и технология вождения тяжеловесных и длинносоставных поездов. Для этого за минувшие годы на двух станциях КрасЖД — Мариинск и Ачинск III — построены специализированные пути протяженностью 2,1 км, предназначенные для формирования составов длиной до 140 вагонов. Это позволило существенно увеличить пропускную способность Красноярского участка Транссиба, что является одной из наших ключевых задач.

Автор: Петр Савельев
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