Алексей Туманин: Логистика страны перестраивается в сторону Востока

Необходимость быстрого поиска новых партнеров потребовала немедленной перестройки РЖД.

Алексей Туманин, начальник Красноярской железной дороги:

— Изменение логистики, необходимость быстрого поиска новых торгово-экономических партнеров — все это потребовало немедленной перестройки главной транспортной артерии России — железной дороги.

Понимая потребности грузоотправителей, высокую социальную значимость стабильной работы системообразующих региональных предприятий и учитывая загруженность инфраструктуры Восточного полигона, который сейчас эксплуатируется в сверхнапряженном режиме, мы оказываем содействие в поиске и разработке новых маршрутов перевозки продукции краевых предприятий.

В частности, мы предложили грузоотправителям 11 новых направлений из Красноярского края в другие регионы России. Приоритет отдан перевозкам для внутренних нужд страны, особенно социально значимых товаров и грузов для обеспечения непрерывных производств.

Что касается экспорта региональной продукции, то здесь перспективное направление — международный транспортный коридор «Север — Юг». В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал он позволяет в два и более раза сократить расстояния перевозок, а также снизить стоимость перевозки контейнеров.

В ноябре после открытия первого железнодорожного моста между Россией и Китаем из Красноярского края отправлены пробные 5,2 тыс. тонн угля через новый пограничный пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян. Частично переориентировали грузопотоки экспортных пиломатериалов краевых предприятий ЛПК с сухопутных погранпереходов с Китаем на порты Дальнего Востока.

В несколько раз нарастили объемы отправки угля в контейнерах. Впервые организована перевозка цветной руды со станции Минусинск в контейнерах оpen top отечественного производства. Успешно прошла тестирование услуга «Зерновой экспресс» — доставка сельхозпродукции из Ужура во Владивосток.

В течение последних нескольких лет мы активно развиваем контейнерные перевозки, пользующиеся спросом у предприятий Красноярского края. Сегодня на 10 станциях магистрали формируются контейнерные поезда, для работы с контейнерами открыто 70 путей необщего пользования на 25 станциях.

Ежегодно Красноярская железная дорога направляет значительные средства в развитие инфраструктуры, необходимое для наращивания пропускных способностей. Только в 2022 инвестпрограмма КрасЖД составила 31,7 млрд рублей.

В прошлом году развернуты масштабные работы в рамках второго этапа модернизации южного хода — инвестпроекта ОАО «РЖД» «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет». С этого участка начинается Восточный полигон БАМа и Транссиба. Программа предусматривает развитие 47 объектов инфраструктуры в период с 2022 по 2025. В том числе будет построено около 300 км вторых путей, часть которых пройдет по территории Красноярского края, а также второй Козинский тоннель, расположенный на горноперевальном участке Джебь — Щетинкино (Курагинский район). Запланировано обновление пяти тяговых подстанций и строительство трех новых, а также реконструкция четырех станций.

На станции Кошурниково в Курагинском районе в 2022 начал функционировать современный центр содержания путевой инфраструктуры. Помимо новых возможностей для дороги его открытие позволило также создать дополнительно более десяти рабочих мест для жителей поселка.

В рамках обновления энергосистемы завершена реконструкция двух тяговых подстанций. Одна из них — Саянская — обеспечивает надежное энергоснабжение не только самых сложных горных перегонов Красноярской железной дороги, но и населенных пунктов Саянского, Партизанского и Рыбинского районов края.

Всего с начала реализации проекта ОАО «РЖД» по развитию Восточного полигона пропускная способность южного хода КрасЖД от Междуреченска до Тайшета уже увеличена на 65%.

Развивается и технология вождения тяжеловесных и длинносоставных поездов. Для этого за минувшие годы на двух станциях КрасЖД — Мариинск и Ачинск III — построены специализированные пути протяженностью 2,1 км, предназначенные для формирования составов длиной до 140 вагонов. Это позволило существенно увеличить пропускную способность Красноярского участка Транссиба, что является одной из наших ключевых задач.