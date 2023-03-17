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Женщин-экспортёров из Красноярского края обучат финансовой грамотности

Женщин-экспортёров из Красноярского края обучат финансовой грамотности
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Женщин-экспортёров из Красноярского края приглашают к участию в новом федеральном проекте «Финансы для девочек». Проект реализуется Российским экспортным центром при содействии Банка России.

#НОВОСТИ
"Финансы для девочек" – уникальный продукт, который состоит из очного и онлайн-курсов, а также отдельного учебного пособия, которое поможет разобраться в основах бухучёта и налогообложения, составить финансовый план, провести финансовый анализ и решить вопрос, какую финансовую поддержку и от кого можно получить. Убеждена, эта инициатива способна сделать нашу женскую часть предпринимательского сообщества ещё более профессиональной и успешной», – рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Участие бесплатное, но требуется регистрация.  Количество мест ограничено. Обучение будет проходить в очном формате, оно стартует летом. 
 
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Автор: Петр Савельев
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