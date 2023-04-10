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Предпринимателей Красноярского края зовут участвовать в конкурсе «Экспортёр года»

Предпринимателей Красноярского края зовут участвовать в конкурсе «Экспортёр года»
Иллюстрация: snowing / ru.freepik.com

Центр «Мой бизнес» Красноярского края продлил приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года».

#НОВОСТИ
Среди малого и среднего предпринимательства выберут лучших в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, услуг и высоких технологий и номинации «Прорыв года». Для крупных предприятий предусмотрены три номинации: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» и «Новая география».
 
Критерием отбора станет — география поставок, темпы прироста объёма реализуемой экспортной продукции, участие в международных выставках-ярмарках. Заявки принимают до 12 апреля 2023 год. Подробности по телефону: 8-800-234-0-124 или электронной почте: vopros@mb24.ru. Итоги регионального этапа подведут 28 апреля. 
 
В прошлом году в финале всероссийского этапа конкурса «Экспортёр года» компания «Витал», логистическое подразделение торговой сети «Светофор», взяла сразу две награды: в номинации «Трейдер года» стала победителем, в номинации «Новая география» заняла третье место. В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» вторым стал Красноярский завод синтетического каучука.
 
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Автор: Петр Савельев
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