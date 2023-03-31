Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
76,97
83,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Молодые архитекторы Красноярска могут получить до 0,45 млн рублей

Молодые архитекторы Красноярска могут получить до 0,45 млн рублей
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске стартовал прием заявок на конкурс по оформлению городских пространств «ИСКРА». Участники конкурса могут предложить проекты арт-объектов и получить до 450 тыс. рублей на их реализацию.

#НОВОСТИ
Заявки принимают на портале администрации города в разделе «Конкурсы и гранты» до 12 мая 2023. Нужно заполнить пояснительную записку об арт-пространстве, указать предварительную смету, прикрепить рисунок, сделанный от руки или проект, выполненный в компьютерной программе. Участникам нужно будет пройти предзащиту и защиту своих проектов. Новые арт-объекты появятся в Красноярске до конца октября. Они разместятся на набережной реки Енисей.
 
Участвовать могут молодые архитекторы, дизайнеры городской среды, уличные художники и любители ландшафтного дизайна. Возраст — от 14 до 35 лет, образование и опыт работы в этих сферах необязательны. Проекты могут быть как одиночными, так и командными (не менее 3 человек). 
 
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Леруа Мерлен» уходит из России: что ждет гипермаркеты сети в Красноярске«Леруа Мерлен» уходит из России: что ждет гипермаркеты сети в Красноярске
  • Строительство дороги с Пашенного на Николаевский мост может затянутьсяСтроительство дороги с Пашенного на Николаевский мост может затянуться
  • В Красноярском крае обновили карту дорожных камерВ Красноярском крае обновили карту дорожных камер
  • Красноярский аэропорт перешел на весенне-летнее расписаниеКрасноярский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
  • Компания из Ростовской области хочет признать банкротом ЭВРЗКомпания из Ростовской области хочет признать банкротом ЭВРЗ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.