Молодые архитекторы Красноярска могут получить до 0,45 млн рублей
В Красноярске стартовал прием заявок на конкурс по оформлению городских пространств «ИСКРА». Участники конкурса могут предложить проекты арт-объектов и получить до 450 тыс. рублей на их реализацию.
Заявки принимают на портале администрации города в разделе «Конкурсы и гранты» до 12 мая 2023. Нужно заполнить пояснительную записку об арт-пространстве, указать предварительную смету, прикрепить рисунок, сделанный от руки или проект, выполненный в компьютерной программе. Участникам нужно будет пройти предзащиту и защиту своих проектов. Новые арт-объекты появятся в Красноярске до конца октября. Они разместятся на набережной реки Енисей.
Участвовать могут молодые архитекторы, дизайнеры городской среды, уличные художники и любители ландшафтного дизайна. Возраст — от 14 до 35 лет, образование и опыт работы в этих сферах необязательны. Проекты могут быть как одиночными, так и командными (не менее 3 человек).
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