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Больше 185 млн потратят на завершение долгостроя на ул. Баумана

Больше 185 млн потратят на завершение долгостроя на ул. Баумана
Иллюстрация: novostroyki.a-k24.ru / «Альянс Капиталъ Недвижимость»

Работы должны быть завершены до конца 2023.

#НОВОСТИ

21 февраля в Красноярске объявили конкурс на поиск подрядчика для завершения строительства многоэтажного дома на ул. Баумана, 6 — объект начали возводить в 2007. В настоящий момент здание готово на 80%. К замораживанию стройки на протяжении 15 лет приводило поочередное банкротство двух застройщиков.

Информация о том, что оставшиеся 20% работ все же будут завершены, появилась в декабре 2022 в Telegram-канале министерства строительства Красноярского края. Такое решение принял Фонд защиты прав дольщиков: квартир на Баумана, 6 ожидают 62 участника договора долевого строительства.

Согласно опубликованным данным тендера, подача заявок открыта до 10 марта. Организатором значится ООО «Технический заказчик фонда развития территорий», а заказчиком — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Из опубликованных документов следует, что работы стоимостью 185 833 072,49 ₽ должны быть завершены до 31 декабря 2023.

«Общая продолжительность завершения строительства составляет 7 месяцев, согласно информации, указанной в ПОС, с даты начала Работ, в том числе подготовительный период 1 месяц», — указывается в документации.

Предметом договора и закупки обозначили выполнение комплекса работ по строительству (завершению строительства, реконструкции).

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Автор: Петр Савельев
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