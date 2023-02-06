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В Красноярске объявят торги по поиску подрядчиков для ремонта уличного освещения

В Красноярске объявят торги по поиску подрядчиков для ремонта уличного освещения
Иллюстрация: администрация Красноярска

В Красноярске готова проектно-сметная документация для ремонта уличного освещения. В скором времени объявят торги по поиску подрядчиков, сообщается на сайте мэрии.

#НОВОСТИ
Так, в этом году в городе будут капитально ремонтировать освещение на пяти участках: Новой Зари, Матросова (до Лесопильщиков), Турбинная, пешеходные пути по Горького и в районе Воронова.​
 
Также освещение сделают в общественных пространствах, которые будут благоустраивать по программе формирование комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда»:
 
- набережная Качи;
- променад возле мемориала «Кандальный путь» на Красрабе;
- сквер на Ладо Кецховели;
- парк «Сибсталь»;
- сквер Юбилейный;
- сквер «Цветочный квартал» напротив Центрального рынка;
- сквер на месте бывшего Казачьего рынка.​
 
В этих скверах и парках большинство подрядчиков для ремонта уже определили.
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Напомним, в прошлом году в Красноярске освещение обновили на 12 улицах.
 
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Автор: Петр Савельев
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