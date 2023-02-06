В Красноярске объявят торги по поиску подрядчиков для ремонта уличного освещения
В Красноярске готова проектно-сметная документация для ремонта уличного освещения. В скором времени объявят торги по поиску подрядчиков, сообщается на сайте мэрии.
Так, в этом году в городе будут капитально ремонтировать освещение на пяти участках: Новой Зари, Матросова (до Лесопильщиков), Турбинная, пешеходные пути по Горького и в районе Воронова.
Также освещение сделают в общественных пространствах, которые будут благоустраивать по программе формирование комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда»:
- набережная Качи;
- променад возле мемориала «Кандальный путь» на Красрабе;
- сквер на Ладо Кецховели;
- парк «Сибсталь»;
- сквер Юбилейный;
- сквер «Цветочный квартал» напротив Центрального рынка;
- сквер на месте бывшего Казачьего рынка.
В этих скверах и парках большинство подрядчиков для ремонта уже определили.
Напомним, в прошлом году в Красноярске освещение обновили на 12 улицах.
Читайте также:
-
В Красноярске в этом году благоустроят парк «Сибсталь»
За обновление парка в 2022 проголосовали красноярцы в рейтинговом голосовании за общественные пространства. Благоустройство парка «Сибсталь» планируют выполнить в два этапа.
-
Высокогорский мост в Красноярском крае будет готов к осени
Сегодня строители завершили монтаж последнего мостового пролета на севере края, таким образом, соединили два берега Енисея.
-
В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом
Объект разместится на пересечении 9 Мая и Водопьянова, где ранее был Казачий рынок. Долгое время там был пустырь, сейчас участок благоустраивают по проекту «Формирование комфортной городской среды».