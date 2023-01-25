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Высокогорский мост в Красноярском крае будет готов к осени

Высокогорский мост в Красноярском крае будет готов к осени
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сегодня строители завершили монтаж последнего мостового пролета на севере края, таким образом, соединили два берега Енисея.

#НОВОСТИ
На сайте краевого правительства сообщается, что строительство идет с опережением графика. По контракту мост должен быть готов в конце 2023, но его планируют сдать до осени. 
На сегодняшний день мы закончили монтаж металлоконструкций моста и приблизились к строительной готовности в 88%. Возведены все 11 опор и 10 пролётных строений. Смонтирован последний пролет моста в русле Енисея. Основной этап строительства завершён, — сообщил Андрей Журавлёв, руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.
Теперь предстоит уложить асфальт на мосту, смонтировать освещение, сделать водоотвод. 
Я уверен, что мост будет сдан не просто вовремя, но даже раньше срока и введен в действие до конца лета. Параллельно идет строительство дорожной сети, многое уже выполнено – сделан съезд с моста, обход поселка Высокогорский, проложены технологические дороги вдоль берега. Думаю, что в ближайшие годы мы сумеем обустроить порядка 50 километров дорог вглубь енисейского правобережья», — отметил Александр Усс, губернатор края.
С вводом нового объекта у местных жителей больше не будет потребности пользоваться паромом летом и ледовой переправой зимой. Также мост важен для развития экономики края, в первую очередь зоны Нижнего Приангарья. Его строительство входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Мост будет способствовать запуску новых инвестиционных проектов, которые реализуются в Ангаро-Енисейском экономическом районе. Сейчас развитие добывающих предприятий в этой зоне ограничено из-за труднодоступности для транспорта. 
 
Стоимость строительства моста оценивается в более 7 млрд руб. Его протяженность составит почти 1200 м. Проезжая часть будет двухполосной, а расчетная скорость движения транспорта ориентировочно составит 80 км/ч (сейчас средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 км/час).
 
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Автор: Петр Савельев
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