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В Красноярске летом отремонтируют Коммунальный мост

В Красноярске летом отремонтируют Коммунальный мост
Иллюстрация: Город Красноярск / vk.com

На ремонт Коммунального моста из бюджета города выделят 200 млн руб. Отремонтировать планируют всю проезжую часть.

#НОВОСТИ
Работы на мосту будут проведены для устранения дефектов и колейности. Запланирована полная замена дорожной одежды. Будет уложено около 40 тысяч квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия», —  рассказал Александр Мацак, заместитель руководителя МКУ «УДИБ».
К ремонту моста приступят, когда дороги Красноярска будут наименее загружены, то есть в июне или в июле. Перекрывать мост полностью не будут, как это было в 2017 года. Тогда мост ремонтировали последний раз. Капремонтом занималась УСК «Сибиряк». 
 
Также в 2023 отремонтируют часть ул. Семафорной (от Матросова до Судостроительной) и расширят там проезжую часть. Такие же работы запланированы на ул. Свердловской в районе гипермаркета «Лента». Отремонтируют ул. Щорса, Аральская, переулок Светлогорский, проезд от ул. 26 Бакинских Комиссаров до Рейдовой. На ул. Базайской вместе с ремонтом дороги обустроят еще одну парковку у восточного входа в национальный парк «Красноярские Столбы». На ремонт дорог в этом сезоне выделили свыше 790 млн руб. А на ямочный ремонт направят 560 млн руб.
 
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Автор: Петр Савельев
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