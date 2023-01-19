В Красноярске разработали рекомендации для временных ограждений
Методические рекомендации разработали специалисты управления архитектуры. Они касаются внешнего вида временных ограждений, которые устанавливают в городе на время строительных или ремонтных работ.
Например, при прокладке или ремонте коммуникаций, монтаже рекламных конструкций, дорожных работах, устранении коммунальных аварий.
Методические рекомендации, разработанные специалистами управления архитектуры, позволят выработать системный подход к ограждениям территории производства работ, что повысит безопасность жителей и гостей города, а также улучшит внешний вид городских пространств», — считают в департаменте градостроительства.
Специалисты разработали несколько видов ограждений. Посмотреть их можно на сайте администрации города.
Сейчас в Красноярске также разработаны рекомендации по оформлению площадок для выгула собак, электрозаправок, павильонов, социальных рядов, оформлению мемориальных досок и адресных табличек, по цветовым решениям для фасадов социальных учреждений и другим объектам.
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