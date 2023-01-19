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В Красноярске разработали рекомендации для временных ограждений

В Красноярске разработали рекомендации для временных ограждений
Иллюстрация: admkrsk.ru

Методические рекомендации разработали специалисты управления архитектуры. Они касаются внешнего вида временных ограждений, которые устанавливают в городе на время строительных или ремонтных работ.

#НОВОСТИ
Например, при прокладке или ремонте коммуникаций, монтаже рекламных конструкций, дорожных работах, устранении коммунальных аварий. 
Методические рекомендации, разработанные специалистами управления архитектуры, позволят выработать системный подход к ограждениям территории производства работ, что повысит безопасность жителей и гостей города, а также улучшит внешний вид городских пространств», — считают в департаменте градостроительства
Специалисты разработали несколько видов ограждений. Посмотреть их можно на сайте администрации города.
 
Сейчас в Красноярске также разработаны рекомендации по оформлению площадок для выгула собак, электрозаправок, павильонов, социальных рядов, оформлению мемориальных досок и адресных табличек, по цветовым решениям для фасадов социальных учреждений и другим объектам.
 
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Автор: Петр Савельев
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