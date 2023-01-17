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В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом

В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом
Иллюстрация: администрация города

Объект разместится на пересечении 9 Мая и Водопьянова, где ранее был Казачий рынок. Долгое время там был пустырь, сейчас участок благоустраивают по проекту «Формирование комфортной городской среды».

#НОВОСТИ
Это будет трёхэтажное здание с подвалом. Там предусмотрят два бассейна (для взрослых и детей), трибуны, спортзал, раздевалки, душевые, служебные, тренерские, технические и медицинские кабинеты, а также детскую комнату, музей и кафе, парковку на 66 мест.
Отдельно архитекторы поработали с внешним обликом здания, чтобы вписать его в окружающий ландшафт. Фасад предполагает большую площадь остекления – проектировщики говорят, что это позволит придать сооружению визуальную лёгкость», — рассказал Владислав Логинов.
Стоимость строительства объекта оценивается в 650 млн рублей. Средства предусмотрели в бюджете города. 
 
В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом 1
 
Кроме строительства бассейна, в этом году намерены установить спортивную и детскую площадки, зоны для выгула собак, смонтировать освещение.
 
Напомним, к благоустройству территории приступили в 2022. Тогда там сделали дорожки, событийную площадку с подсветкой, освещение, высадили деревья, установили скамейки, навесы, урны и уличные батуты. 
 
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Автор: Петр Савельев
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