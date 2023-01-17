В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом
Объект разместится на пересечении 9 Мая и Водопьянова, где ранее был Казачий рынок. Долгое время там был пустырь, сейчас участок благоустраивают по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Отдельно архитекторы поработали с внешним обликом здания, чтобы вписать его в окружающий ландшафт. Фасад предполагает большую площадь остекления – проектировщики говорят, что это позволит придать сооружению визуальную лёгкость», — рассказал Владислав Логинов.
Красноярск собирается побороться за грант на благоустройство общественных пространств. Конкурсанта предлагают выбрать самим жителям города. В случае победы, осваивать грант будут в 2021 году.
В Красноярске на острове Татышев появятся новые спортивные зоны
В красноярском Татышев-парке готовятся объявить конкурс на проектирование новых спортивных зон, рассказали в Красспорте.
«Норникель» купил бассейн «Нептун» в Красноярске
Компания «Норникель» приобрела здание бассейна «Нептун» возле Центрального рынка. Возможно оно будет перестроено или снесено.