Красноярцам предлагают выбрать общественное пространство для благоустройства

Конкурс проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Участвовать в нем могут только территории городов, выбранные их жителями, сообщают в мэрии Красноярска.

Красноярцам предлагают выбрать одно из семи общественных пространств:

Красная площадь (ул. Карла Маркса — ул. Робеспьера) в Железнодорожном районе;

Бульвар по ул. Павлова, 48-86, в Кировском районе;

Правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая в Ленинском районе;

Сквер по ул. Академика Киренского, 122, в Октябрьском районе;

Сквер по ул. Полтавская, 32, в Свердловском районе;

Сквер на пересечении ул. Водопьянова — ул. 9 мая (на месте бывшего Казачьего рынка) в Советском районе;

Сквер Юдинский в Центральном районе.

Для победившего пространства разработают концепцию благоустройства, которую и отправят на конкурс. Если ее одобрят и там, то в 2021 году город получит грант на реализацию этого проекта. Его (гранта) размер пока неизвестен, но в мэрии уточняют, что сумма будет значительной.

Голосование стартует сегодня и продлится в течение 10 дней. Проходить оно будет в электронной форме на официальном сайте администрации Красноярска. Проголосовать можно один раз с одного IP-адреса.

Итоги опроса подведет комиссия, в которую входят общественники, депутаты, специалисты по благоустройству.

Это не первый подобный конкурс среди территорий Красноярского края. В прошлом году гранты выиграли 10 пространств из Назарово, Ачинска, Ирбейского, Новоселова, Сухобузимского и других. В этом году там уже идут работы по благоустройству.