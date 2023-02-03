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В Красноярске в этом году благоустроят парк «Сибсталь»

В Красноярске в этом году благоустроят парк «Сибсталь»
Иллюстрация: администрация города

За обновление парка в 2022 проголосовали красноярцы в рейтинговом голосовании за общественные пространства. Благоустройство парка «Сибсталь» планируют выполнить в два этапа.

#НОВОСТИ
Основные работы запланированы на 2023. В парке уложат брусчатку сделают асфальт вдоль проезда и парковок у памятника Ленину, обустроят детский городок и футбольное поле с искусственным газоном, поставят футбольные ворота и трибуны для болельщиков. На волейбольно-баскетбольном поле уложат прорезиненное покрытие, установят волейбольные стойки с сеткой, баскетбольное кольцо. На центральной аллее поставят сцену с навесом, оборудуют площадку для выгула и дрессировки животных. 
 
По периметру парка смонтируют новое освещение, высадят растения и кустарники. Вдоль проезда по улице Кутузова создадут искусственные холмы с цветниками.
 
Отметим, на парк обратили внимание в последние годы. Там убрали мусор, сухостой, обустроили детские и спортивные площадки, поставили юбилейные часы «380 лет истории города Красноярска». В 2024 году планируют обустроить входные группы и площадку «Ностальгия» у памятника Ленину, сделать лестницу с пандусом и навесом к остановке, а также сделать оезеление на центральной аллее. 
 
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Они благоустроят пять скверов, набережную Качи и променад недалеко от Предмостной. Все работы запланированы на этот год.

Город развития: Бюджет созидания и надежности

Работа над бюджетом 2023 шла в условиях экономической турбулентности. Однако удалось и нарастить объемы доходов, и сохранить социальную направленность, и заложить средства на проекты развития.

В 2023 в Красноярске благоустроят восемь городских пространств

Соответствующий план сейчас рассматривают в Горсовете.

Автор: Петр Савельев
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