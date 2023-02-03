В Красноярске в этом году благоустроят парк «Сибсталь»

За обновление парка в 2022 проголосовали красноярцы в рейтинговом голосовании за общественные пространства. Благоустройство парка «Сибсталь» планируют выполнить в два этапа.

Основные работы запланированы на 2023. В парке уложат брусчатку сделают асфальт вдоль проезда и парковок у памятника Ленину, обустроят детский городок и футбольное поле с искусственным газоном, поставят футбольные ворота и трибуны для болельщиков. На волейбольно-баскетбольном поле уложат прорезиненное покрытие, установят волейбольные стойки с сеткой, баскетбольное кольцо. На центральной аллее поставят сцену с навесом, оборудуют площадку для выгула и дрессировки животных.

По периметру парка смонтируют новое освещение, высадят растения и кустарники. Вдоль проезда по улице Кутузова создадут искусственные холмы с цветниками.

Отметим, на парк обратили внимание в последние годы. Там убрали мусор, сухостой, обустроили детские и спортивные площадки, поставили юбилейные часы «380 лет истории города Красноярска ». В 2024 году планируют обустроить входные группы и площадку «Ностальгия» у памятника Ленину, сделать лестницу с пандусом и навесом к остановке, а также сделать оезеление на центральной аллее.

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