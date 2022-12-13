В следующем году в Красноярске благоустроят восемь городских пространств

Соответствующий план сейчас рассматривают в Горсовете.

Восемь городских пространств благоустроят в Красноярске в 2023. Об этом рассказали в Городском Совете депутатов, который сейчас рассматривает проект бюджета города на следующий год.

Работы по благоустройству городских пространств будут вестись в рамках программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды». В частности, они коснутся:

парка «Сибсталь»;

сквера на пересечении ул. Водопьянова и 9 Мая (на месте бывшего рынка «Казачий»);

променада по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (от Предмостной площади до дома 160/20)

набережной Качи (от пер. Речной до ул. Озерная);

«Цветочного квартала»;

сквера «Юбилейный».

Кроме того, планируется облагородить порядка 30 дворовых территорий и отремонтировать 78 дворовых проездов.

Общий объем финансирования этой программы в следующем году составит чуть меньше 1,3 млрд рублей.

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