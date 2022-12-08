Преобразить «ткань» города – вручена номинация «Жилой комплекс»

В 2022 традиционная номинация «Застройщик» премии «Человек года» получила новое прочтение, которое привнес ее соучредитель — ландшафтный парк «Юдинская долина».

Акцент был сделан не на работу строительных компаний, а на конкретные строительные проекты. Лучших из лучших определила номинация «Жилой комплекс: проекты, меняющие реальность».

В тройку лидеров номинации вошли:

– Микрорайон SCANDIS OZERO, застройщик – группа строительных компаний «АРБАН»;

– Жилой комплекс «Пушкин», застройщик – группа компаний «СтройИнновация»;

– Сити-район «Южный берег» (новая очередь), застройщик – строительная группа «СМ.СИТИ».

Для объявления победителя на сцену поднялась амбассадор гольф-движения, куратор проекта «Юдинская долина» Алена Демкина. В 2022 именно «Юдинская долина» стала соучредителем и идейным вдохновителем номинации «Жилой комплекс».

В основе проекта «Юдинская долина» и лучших проектов красноярских застройщиков лежит одно ДНК. Мы сообща формируем облик Красноярска как одного из самых комфортных и привлекательных для жизни городов-миллионников в России и даже за ее пределами. Как и «Юдинская долина», которая будет разделена на три большие функциональные зоны: рекреационную, спортивную и научную, — современные жилые комплексы давно переросли понятие «жилье». Сегодня это места для жизни, отдыха, творчества, и места, которые меняют ткань городской среды», – отметила Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина».

Алена Демкина назвала проект-победитель – микрорайон SCANDIS OZERO, застройщиком которого выступает группа строительных компаний «АРБАН». История создания микрорайона SCANDIS OZERO строится вокруг идеи жить у собственного озера, не покидая при этом большого города. Микрорайон расположился на пересечении улиц Авиаторов и Молокова на территории более 4 га. Здесь будет возведено девять кирпичных 17-этажных домов и подземный паркинг на 492 машино-места. В 2022 застройщик досрочно сдал первые три дома и природное благоустройство — рукотворное озеро, 12-метровый водопад со смотровой площадкой и мельничным колесом, остров с 11-метровой елью и галечным пляжем, деревянный мостик, разделяющий большую и малую чаши озера.