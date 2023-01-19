Красноярску нашли подрядчиков для благоустройства

Они благоустроят пять скверов, набережную Качи и променад недалеко от Предмостной. Все работы запланированы на этот год.

Мэрия Красноярска определилась с компаниями, которые будут заниматься благоустройством городских пространств в 2023.

Как рассказали в департаменте горхозяйства, больше всего заказов досталось муниципальному предприятию «ДРСП Левобережное». Оно займется благоустройством набережной реки Кача в Железнодорожном районе, пространства «Зеленый берег» вдоль проспекта Ульяновский, а также «Цветочного квартала» напротив Центрального рынка.

Еще одно муниципальное предприятие — Управление зеленого строительства — будет обустраивать сквер Юбилейный в Ленинском районе и променад у мемориала «Кандальный путь» в Свердловском районе.

Сквер на Ладо Кецховели будет благоустраивать СПК «Сфера». Она должна организовать на месте заброшенной автостоянки новое комфортное пространство. А парковой зоной на месте Казачьего рынка займется компания «Промстрой».

Также в планах властей благоустроить парк «Сибсталь». Подрядчик для этих работ пока не определен, но курировать их будет «Красгорпарк».

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