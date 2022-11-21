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Набережную Качи благоустроят в следующем году

Набережную Качи благоустроят в следующем году
Иллюстрация: пресс-служба администрации Красноярска

По берегу пройдет променад, длиной более километра. Он соединит Центральный и Железнодорожный район города.

#НОВОСТИ

Набережную Качи на участке от пер. Речного до ул. Озерной начнут благоустраивать весной 2023. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района Красноярска.

В планах обустроить в этом месте пешеходный променад и велодорожку, смонтировать смотровые балконы и две беседки, установить уличную мебель, построить лестницу для спуска к воде и провести озеленение.

Благоустроенная набережная Качи станет частью большого пешеходного кольца, которое соединит Центральный и Железнодорожный районы Красноярска», — отметил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

В администрации Железнодорожного района DK.RU пояснили, что точно благоустроят набережную Качи до дома 18а по ул. Железнодорожников. А дальше — насколько хватит финансирования. В целом на этот участок набережной выделено около 50 млн рублей в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». 

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Работы здесь продолжались все лето и закончились только сейчас - как и было положено по контракту. Их стоимость составляет более 200 млн рублей.

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Это третий этап приведения этой территории в порядок.

Автор: Петр Савельев
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