Набережную Качи благоустроят в следующем году

По берегу пройдет променад, длиной более километра. Он соединит Центральный и Железнодорожный район города.

Набережную Качи на участке от пер. Речного до ул. Озерной начнут благоустраивать весной 2023. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района Красноярска.

В планах обустроить в этом месте пешеходный променад и велодорожку, смонтировать смотровые балконы и две беседки, установить уличную мебель, построить лестницу для спуска к воде и провести озеленение.

Благоустроенная набережная Качи станет частью большого пешеходного кольца, которое соединит Центральный и Железнодорожный районы Красноярска», — отметил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

В администрации Железнодорожного района DK.RU пояснили, что точно благоустроят набережную Качи до дома 18а по ул. Железнодорожников. А дальше — насколько хватит финансирования. В целом на этот участок набережной выделено около 50 млн рублей в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».

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