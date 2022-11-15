«Лестница в Удачном»: со стройплощадки украли генераторы
В Красноярске неизвестные украли дорогостоящие генераторы со стройплощадки туристической лестницы в мкрн. «Удачный».
Заявление в органы правопорядка о краже поступило утром 15 ноября 2022.
Подрядчик сообщил о пропаже четырех генераторов, которые находились на площадке рядом с ул. Живописной.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего и сумма ущерба.
Возведением объекта занимается ООО «Стройбыт», стоимость контракта составила 11,5 млн рублей. Заказчиком является Туристский информационный центр Красноярского края. Лестницу по договору должны были сдать 1 ноября 2022, однако строительство до сих пор находится в начальной стадии.
Напомним, что в декабре 2021 в Красноярске построена лестница на Торгашинском хребте, которая признана длинной в России в своем классе.
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