В Красноярске появился Семейный мост
Сегодня глава Красноярска Владислав Логинов подписал постановление о присвоении названия пешеходному мосту через Качу. Теперь он будет называться «Семейный».
В Красноярске обрушилась часть моста в центре города
12 августа в Красноярске обрушился парапет моста, который соединяет центр города с улицей Брянская. Сам мост был закрыт на ремонтные работы.
В Красноярске нашли проектировщика дороги с Удачного к Николаевскому мосту
Проектированием новой дороги, которая свяжет микрорайон Удачный и Николаевский мост, займется компания из Новосибирска «Росинсталпроект». Эта фирма выиграла торги на права сделать проект.
В Красноярске изменится схема движения на время строительства метро
Региональный Минтранс рассказал, какие улицы будут перекрыты и как будут ехать машины.