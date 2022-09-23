В Красноярске появился Семейный мост

Сегодня глава Красноярска Владислав Логинов подписал постановление о присвоении названия пешеходному мосту через Качу. Теперь он будет называться «Семейный».

Еще летом в городе проходило голосование за название переправы тогда большинство проголосовали за этот вариант. Среди других самых популярных наименований были «Свадебный» и «Мост любви». Затем выбор красноярцев поддержала комиссия по рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов.

Пешеходный мост находится в районе Речного переулка и сквера имени Юдина. Он выполнен из алюминия. Длина переправы составила 28 метров, а ширина около 4 метров. Мост открыли в июне.

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