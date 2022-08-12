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В Красноярске обрушилась часть моста в центре города

В Красноярске обрушилась часть моста в центре города
Иллюстрация: ТГ Илья Зайцев

12 августа в Красноярске обрушился парапет моста, который соединяет центр города с улицей Брянская. Сам мост был закрыт на ремонтные работы.

#НОВОСТИ

Как сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев, обрушение произошло при попытке поднять балку с помощью крана. При этом и сам мост, и дорожка под ним были огорожены.

В результате происшествия никто не пострадал, сейчас подрядчик разбирает завалы.

Напомним, мост перекрыли на ремонт 9 июля. Планировалось, что специалисты поднимут и починят опорные части и балки, а также заменят покрытие проезжей части.

Завершить все работы на мосту через Качу на ул. Перенсона планировалось к 30 сентября.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске ремонтируют три моста через Качу и путепровод на ул. Мичурина. Проезжую часть на время ремонтных работ перекрыли — планируется, что ограничения продлятся до конца сентября.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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