В Красноярске нашли проектировщика дороги с Удачного к Николаевскому мосту

Проектированием новой дороги, которая свяжет микрорайон Удачный и Николаевский мост, займется компания из Новосибирска «Росинсталпроект». Эта фирма выиграла торги на права сделать проект.

Начальная цена контракта составляла 85 млн рублей. В ходе конкурсных торгов она снизилась до 68 млн рублей. Подрядчику нужно будет спроектировать двухполосную дорогу протяженностью 5,5 км вдоль реки Енисей. Точное место, где пройдет дорога, как раз и предстоит определить за время разработки проекта.

Проект должен быть готов к концу 2023 году. Затем он пройдет госэкспертизу, после этого начнется строительство. Ориентировочно, это произойдет не ранее 2025 года.

Отметим, «Росинсталпроект» входит в состав инженерной группы компаний АО «Новосибирскавтодор». Проектный институт является одним из ведущих в области изысканий и проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений. За 2015-2021 годы специалисты реализовали более 400 объектов проектирования.