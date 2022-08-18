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Если в кране нет воды: Краскомна выходных остановит водозаборы

Если в кране нет воды: Краскомна выходных остановит водозаборы
Иллюстрация: goodfon.ru

Подача холодной воды будет приостановлена в нескольких районах Красноярска, а также в пригороде. Об этом сообщили в компании КрасКом.

#НОВОСТИ

Отключение воды связано с подготовкой к зиме водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий и с переврезкой дорожниками двух магистральных трубопроводов, которые задерживают строительство автодороги в створе улицы Чкалова.

Воду отключат:

  • в Октябрьском районе, включая пос. Удачный, Горный; мкр. Славянский, Овинный, Плодово-Ягодная станция; ДСНТ «Отдых-1», СТ «Отдых-2», СТ «Калина», СТ «Инвалид-1»),
  • части Железнодорожного района (от Кецховели до ж/д, ул. Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака — от ул. Кр. Гвардии в сторону Калинина,
  • части Центрального района — ул. Брянская от Калинина в сторону пос. Солонцы,
  • дер. Минино, Бугачево, пос. Шамони, мкр. НоваЛэнд, «Живём», ТСН «Отдых, ДНТ «Мираж».

Поступать в краны холодная вода перестанет 19 августа в 23:00.

Вернется холодное водоснабжение в дома горожан 21 августа после 23:00.

Горожанам рекомендуют сделать необходимый запас холодной воды, так как подвоз воды будет осуществляться только в социально-значимые учреждения города по графику.

Ранее DK.RU сообщал, что на 2-й Огородной в Красноярске установят дренажную систему — благодаря ей один из домов перестанет подтапливать подземная река.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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