Если в кране нет воды: Краскомна выходных остановит водозаборы
Подача холодной воды будет приостановлена в нескольких районах Красноярска, а также в пригороде. Об этом сообщили в компании КрасКом.
Отключение воды связано с подготовкой к зиме водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий и с переврезкой дорожниками двух магистральных трубопроводов, которые задерживают строительство автодороги в створе улицы Чкалова.
Воду отключат:
- в Октябрьском районе, включая пос. Удачный, Горный; мкр. Славянский, Овинный, Плодово-Ягодная станция; ДСНТ «Отдых-1», СТ «Отдых-2», СТ «Калина», СТ «Инвалид-1»),
- части Железнодорожного района (от Кецховели до ж/д, ул. Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака — от ул. Кр. Гвардии в сторону Калинина,
- части Центрального района — ул. Брянская от Калинина в сторону пос. Солонцы,
- дер. Минино, Бугачево, пос. Шамони, мкр. НоваЛэнд, «Живём», ТСН «Отдых, ДНТ «Мираж».
Поступать в краны холодная вода перестанет 19 августа в 23:00.
Вернется холодное водоснабжение в дома горожан 21 августа после 23:00.
Горожанам рекомендуют сделать необходимый запас холодной воды, так как подвоз воды будет осуществляться только в социально-значимые учреждения города по графику.
Ранее DK.RU сообщал, что на 2-й Огородной в Красноярске установят дренажную систему — благодаря ей один из домов перестанет подтапливать подземная река.
Читайте также
-
Еще в четыре дома Красноярска возвращается горячая вода. Досрочно
Самыми первыми 9 августа воду получили дома по ул. Матросова и в части Центрального района — там управляющие компании смогли открыть задвижки еще в 12 часов.
-
Часть жителей Центрального района получат горячую воду досрочно
Специалисты Сибирской генерирующей компании досрочно завершили испытания в районе Стрелки и заполнили теплосети от Красноярской ТЭЦ-1.
-
Низкий уровень в Енисее может продлиться до лета 2023
Ситуация с экстраординарным обмелением Енисея в Красноярске возможно продлится до середины 2023, — сообщают в Енисейском бассейновом водном управлении.
-
В двух районах Красноярска решили не отключать холодную воду на выходных
С 27 по 29 мая на двое суток должны были отключить холодную воду в Ленинском и части Кировского районах. График отключений был согласован с администраций Красноярска.