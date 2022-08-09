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Еще в четыре дома Красноярска возвращается горячая вода. Досрочно

Еще в четыре дома Красноярска возвращается горячая вода. Досрочно
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: Gentle07

Самыми первыми 9 августа воду получили дома по ул. Матросова и в части Центрального района — там управляющие компании смогли открыть задвижки еще в 12 часов.

#НОВОСТИ
В остальные вода начала поступать после 14.00. К концу дня горячая вода должна быть во всех домах Центрального, Октябрьского, Железнодорожного и Свердловского районов.
 
Вернуть горячую воду в дома красноярцев раньше обещанного специалисты СГК смогли благодаря тому, что досрочно завершили испытания теплосетей от ТЭЦ-2. Изначально планировалось, что вода начнет поступать в дома только 10 августа. 
 
Специалисты генерирующей компании сообщили, что с начала августа нашли 51 дефект на теплосетях от ТЭЦ-2. Большая часть из них уже устранена. 
 
Ранее DK.RU сообщал, что в часть домов в Центральном районе горячая вода вернулась еще 4 августа.
 
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Автор: Юлия Тарабан
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