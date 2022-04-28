Опубликован график отключения воды в Красноярске. Смотрим
Стало известно, когда и в каком районе Красноярска будет отключена горячая вода во время сезона ремонтов теплосети.
СГК выставила предварительный график отключений горячей воды в Красноярске по районам:
16-25 мая — Ленинский и Кировский районы, Березовка, частично: микрорайоны Взлетка, Зеленая роща в Советском районе и Водники в Свердловском.
30 мая-2 июня — микрорайон Мясокомбината в Октябрьском районе.
14-20 июня — часть микрорайона Зеленая роща.
27 июня-5 июля — микрорайон Солнечный.
18-27 июля — часть Советского района: микрорайоны Северный, Покровский и Ястынский, частично микрорайон Взлетка.
5-11 августа — микрорайоны Ботанический и Северо-Западный в Октябрьском районе.
15-24 августа — большая часть Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.
Конкретные адреса можно найти на интерактивной карте.
В график могут быть внесены изменения, о чем компания сообщит дополнительно.
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