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Опубликован график отключения воды в Красноярске. Смотрим

Опубликован график отключения воды в Красноярске. Смотрим
Иллюстрация: Yandex

Стало известно, когда и в каком районе Красноярска будет отключена горячая вода во время сезона ремонтов теплосети.

#НОВОСТИ

СГК выставила предварительный график отключений горячей воды в Красноярске по районам:

16-25 мая — Ленинский и Кировский районы, Березовка, частично: микрорайоны Взлетка, Зеленая роща в Советском районе и Водники в Свердловском.

30 мая-2 июня — микрорайон Мясокомбината в Октябрьском районе.

14-20 июня — часть микрорайона Зеленая роща.

27 июня-5 июля — микрорайон Солнечный.

18-27 июля — часть Советского района: микрорайоны Северный, Покровский и Ястынский, частично микрорайон Взлетка.

5-11 августа — микрорайоны Ботанический и Северо-Западный в Октябрьском районе.

15-24 августа — большая часть Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.

Конкретные адреса можно найти на  интерактивной карте.

В график могут быть внесены изменения, о чем компания сообщит дополнительно.

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Автор: Петр Савельев
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