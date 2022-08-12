На 2-й Огородной в Красноярске установят дренажную систему

Один из домов по этой улице подтапливала подземная река. Теперь воду отведут в сторону.

В подтоплении дома по ул. 2-я Огородная, 24 виновата подземная река. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства Красноярска, со ссылкой гидрогеологическое исследование.

Этот дом топило с сентября 2021 года. Предполагалось, что виной всему проблемы с коммуникациями, но серия плановых отключений поступление воды в дом не остановило. Пришлось даже запустить насосы для откачивания воды, которые были установлены в подвале дома еще застройщиком (они по сей день работают в постоянном режиме).

В итоге эту ситуацию признали чрезвычайной и выделили 10 млн рублей из резервного фонда города на контраварийные мероприятия. В частности, на установку дренажной системы.

Для отвода подповерхностных вод в землю на большую глубину вдавят несколько полых труб с отверстиями в стенках. Диаметр каждой трубы составляет 1,3 метра. Вода будет собираться в эти емкости, а затем откачиваться. Такое техническое решение предложили эксперты. Его признали наиболее оптимальным с учетом особенностей рельефа и застройки микрорайона», — рассказали в мэрии.

Монтаж дренажной системы обещают закончить в этом сезоне.

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