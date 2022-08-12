Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.08
60,45
61,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На 2-й Огородной в Красноярске установят дренажную систему

На 2-й Огородной в Красноярске установят дренажную систему
Иллюстрация: admkrsk.ru

Один из домов по этой улице подтапливала подземная река. Теперь воду отведут в сторону.

#НОВОСТИ
В подтоплении дома по ул. 2-я Огородная, 24 виновата подземная река. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства Красноярска, со ссылкой гидрогеологическое исследование.
 
Этот дом топило с сентября 2021 года. Предполагалось, что виной всему проблемы с коммуникациями, но серия плановых отключений поступление воды в дом не остановило. Пришлось даже запустить насосы для откачивания воды, которые были установлены в подвале дома еще застройщиком (они по сей день работают в постоянном режиме).
 
В итоге эту ситуацию признали чрезвычайной и выделили 10 млн рублей из резервного фонда города на контраварийные мероприятия. В частности, на установку дренажной системы.
Для отвода подповерхностных вод в землю на большую глубину вдавят несколько полых труб с отверстиями в стенках. Диаметр каждой трубы составляет 1,3 метра. Вода будет собираться в эти емкости, а затем откачиваться. Такое техническое решение предложили эксперты. Его признали наиболее оптимальным с учетом особенностей рельефа и застройки микрорайона», — рассказали в мэрии.
Монтаж дренажной системы обещают закончить в этом сезоне.
 
Читайте также:
В Красноярске ищут подрядчика для укрепления склона в Николаевке

Укреплять склон будут в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 — ул. 2-ая Огородная, 25. Торги на определение подрядчика объявила администрация Красноярска.

Замдиректора «КрасКома» пойдет под суд за отравление водой жителей Студгородка

Инцидент произошел зимой этого года. Пострадало порядка 200 человек. Компания, ссылаясь на данные экспертизы, отрицала свою вину. Она уверяла, что проблема во внутренних сетях домов.

Строительство дома на ул. 2-я Огородная в Красноярске могло вестись незаконно

Сползающий грунт на ул. 2-я Огородная продолжает привлекать внимание надзорных органов. Разбираясь в ситуации, прокуратура выяснила новые подробности.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ANEX Tour запустил туры в Таиланд из Красноярска. Самые дорогие в странеANEX Tour запустил туры в Таиланд из Красноярска. Самые дорогие в стране
  • В Красноярске продают здание кинотеатра «Эпицентр»В Красноярске продают здание кинотеатра «Эпицентр»
  • Berrywood family откроет премиальный ресторан в здании Речного вокзалаBerrywood family откроет премиальный ресторан в здании Речного вокзала
  • В Красноярске на Торгашинской лестнице появились таблички и финишная аркаВ Красноярске на Торгашинской лестнице появились таблички и финишная арка
  • Сибирский государственный институт искусств получил нового и.о. ректораСибирский государственный институт искусств получил нового и.о. ректора
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.