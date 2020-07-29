Строительство дома на ул. 2-я Огородная в Красноярске могло вестись незаконно

Как рассказал у себя на странице в Facebook депутат Заксобрания края Илья Зайцев, прокуратура ответила на его запрос по ситуации около дома на ул. 2-я Огородная.

Напомним, ранее DK.RU рассказывал, что в начале июня после сильных ливней парковка у дома № 22а по улице 2-я Огородная начала сползать . Тогда власти приняли решение ввести режим ЧС и муниципальное предприятие «САТП» приступило к обустройству водоотвода и укреплению склона. Через месяц в мэрии рассказали, что ситуацию со сползающим склоном удалось стабилизировать . В перспектике на этом участке планируют сформировать новый склон из твердых каменистых пород.

Из ответа прокуратуры следует, что «вероятными причинами сползания грунта...является незаконная выдача положительного заключения экспертизы проектной документации» при строительстве дома. Проще говоря — экспертизу такой проект вряд ли мог пройти», — сообщил Илья Зайцев.

Сейчас материалы с результатами проверки направлены в Главное следственное управление Следственного Комитета России по Красноярскому краю и республике Хакасия. В прокуратуре подозревают пока неустановленных лиц в «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности» и «халатность».