Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.07
71,34
80,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сползание парковки в красноярском Студгородке замедлили

Сползание парковки в красноярском Студгородке замедлили
Иллюстрация: izaitsev/Instagram

Придомовая парковка на улице 2-я Огородная, 22а начала сползать по склону практически сразу как строители сдали дом. Сейчас этот процесс существенно замедлили.

#НОВОСТИ
На улице 2-я Огородная, 22а, что в Октябрьском районе Красноярска, завершен первый этап укрепления склона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
 
Напомним, что из-за проливных дождей, выпавших в Красноярске в июне 2020 года, склон, на котором стоит дом, снова начала сползать в сторону Енисея. В результате 10 июня ситуацию признали чрезвычайной. На ее ликвидацию власти выделили 26 млн рублей.
На сегодняшний день выполнены работы для поддержания безопасности на участке: обустроено водоотведение, установлены дополнительные ограждения, произведена гидроизоляция трещин в асфальте», — рассказывают в мэрии.
Останавливаться на этом власти не собираются. По их словам, в ближайшее время проведут дополнительные инженерно-геологические и геодезические изыскания, по результатам которых специалисты разработают перечень мероприятий по укреплению аварийного участка. В дальнейшем на этом месте планируется сформировать новый склон из твердых каменистых пород. После ликвидации ЧС площадку перед домом восстановят.
Кроме того, с этой недели начнётся ежедневный инженерно-технический мониторинг состояния жилого дома. Он позволит держать ситуацию на постоянном контроле», — уверяют власти.
Напомним, что дом по 2-й Огородной, 22а построила обанкротившаяся в 2018 оду строительная компания «Реставрация». Как рассказали в мэрии, застройщик неправильно выполнил уклоны, пешеходные и автомобильные связи, неправильно сформулировал водоотвод, что и стало причиной ЧС.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от ракаКрасноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от рака
  • Доходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисомДоходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисом
  • Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на ЕнисееКрасноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее
  • В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководительВ департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель
  • Крастаиланд: когда спадет аномальная жараКрастаиланд: когда спадет аномальная жара
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.