Сползание парковки в красноярском Студгородке замедлили
Придомовая парковка на улице 2-я Огородная, 22а начала сползать по склону практически сразу как строители сдали дом. Сейчас этот процесс существенно замедлили.
На улице 2-я Огородная, 22а, что в Октябрьском районе Красноярска, завершен первый этап укрепления склона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, что из-за проливных дождей, выпавших в Красноярске в июне 2020 года, склон, на котором стоит дом, снова начала сползать в сторону Енисея. В результате 10 июня ситуацию признали чрезвычайной. На ее ликвидацию власти выделили 26 млн рублей.
На сегодняшний день выполнены работы для поддержания безопасности на участке: обустроено водоотведение, установлены дополнительные ограждения, произведена гидроизоляция трещин в асфальте», — рассказывают в мэрии.
Останавливаться на этом власти не собираются. По их словам, в ближайшее время проведут дополнительные инженерно-геологические и геодезические изыскания, по результатам которых специалисты разработают перечень мероприятий по укреплению аварийного участка. В дальнейшем на этом месте планируется сформировать новый склон из твердых каменистых пород. После ликвидации ЧС площадку перед домом восстановят.
Кроме того, с этой недели начнётся ежедневный инженерно-технический мониторинг состояния жилого дома. Он позволит держать ситуацию на постоянном контроле», — уверяют власти.
Напомним, что дом по 2-й Огородной, 22а построила обанкротившаяся в 2018 оду строительная компания «Реставрация». Как рассказали в мэрии, застройщик неправильно выполнил уклоны, пешеходные и автомобильные связи, неправильно сформулировал водоотвод, что и стало причиной ЧС.