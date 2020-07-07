Сползание парковки в красноярском Студгородке замедлили

На улице 2-я Огородная, 22а, что в Октябрьском районе Красноярска, завершен первый этап укрепления склона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что из-за проливных дождей, выпавших в Красноярске в июне 2020 года, склон, на котором стоит дом, снова начала сползать в сторону Енисея. В результате 10 июня ситуацию признали чрезвычайной. На ее ликвидацию власти выделили 26 млн рублей.

На сегодняшний день выполнены работы для поддержания безопасности на участке: обустроено водоотведение, установлены дополнительные ограждения, произведена гидроизоляция трещин в асфальте», — рассказывают в мэрии.

Останавливаться на этом власти не собираются. По их словам, в ближайшее время проведут дополнительные инженерно-геологические и геодезические изыскания, по результатам которых специалисты разработают перечень мероприятий по укреплению аварийного участка. В дальнейшем на этом месте планируется сформировать новый склон из твердых каменистых пород. После ликвидации ЧС площадку перед домом восстановят.

Кроме того, с этой недели начнётся ежедневный инженерно-технический мониторинг состояния жилого дома. Он позволит держать ситуацию на постоянном контроле», — уверяют власти.