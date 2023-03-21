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90 млн потратят на озеленение и благоустройство Красноярска в 2023

90 млн потратят на озеленение и благоустройство Красноярска в 2023
Иллюстрация: freepik.com / boyarkinamarina

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска продолжает поиск подрядчика до 27 марта.

#НОВОСТИ

Красноярское управление дорог, инфраструктуры и благоустройства открыло конкурс поиска подрядчика для ландшафтных работ на территории города: объем необходимых работ оценили в 90 млн рублей. На обеспечение контракта выделено 450 тыс. рублей. Организатором значится департамент муниципального заказа администрации Красноярска. Информация появилась на Электронной площадке России (РТС-тендер) 9 марта, прием заявок от потенциальных исполнителей открыт до 27 марта.

В качестве позиции закупки указано «Выполнение работ по содержанию объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства в городе Красноярске». Согласно документу с описанием объектов закупки, в перечень необходимых пунктов входит работ — от очистки тротуаров до содержания лесов, фруктового сада и дендропарка.

Кроме их непосредственного осуществления, подрядчика обяжут обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, а также соблюсти все требования экологической и пожарной безопасности.

Согласно условиям, указанным в соответствующих документах, срок гарантии качества выполненных работ составит два года. При этом выявленные дефекты и разрушения будут устраняться за счет подрядчика. 

По данным РТС-тендер, до 27 марта под МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» значатся еще шесть активных закупок. Среди них:

  • выполнение работ по содержанию инженерных сооружений стоимостью 10 млн рублей;
  • выполнение работ по ремонту ул. Щорса от ул. Мичурина до ул. Павлова стоимостью 205 699 670,37 рублей;
  • выполнение работ по ремонту ул. Семафорная на участке от ул. Матросова до ул. Судостроительная стоимостью 268 429 741,20 рублей;
  • выполнение работ по ремонту ул. Аральская в городе Красноярске стоимостью 52 837 160,36 рублей;
  • выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Красноярска стоимостью 128 764 535,21 рублей;
  • выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Красноярска стоимостью 480 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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