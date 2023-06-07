Лишь треть жителей Красноярского края имеет доходы выше среднего

Год назад она была еще меньше — в районе четверти.

В Красноярском крае в 2022 больше 45 тыс. рублей получало 32,3% населения региона. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компании FinExpertiza. По сравнению с 2021 этот показатель вырос на 8,1 процентный пункт.

По доле жителей с доходами выше среднего край лидирует среди регионов Сибири. На втором месте с 30,6% идет Новосибирская область, а на третьем (23,6%) — Иркутская. Меньше всего таких в республиках Тува, Алтай и Хакасия — 7,6%, 11,6% и 14,7% соответственно.

В целом же по России больше всего доля прилично зарабатывающих на Чукотке (78,3%), в Ямало-Ненецком автономном округе (74,2%) и Москве (74%). Правда, столица ожидаемо лидирует по абсолютному числу таковых — 9,66 млн человек. В аутсайдерах же по доле зарабатывающих более 45 тыс. рублей идут Ингушетия (4,4%), Карачаево-Черкесия (6,7%) и Калмыкия (7,4%).

В среднем по стране доля населения с доходами выше среднего по итогам 2022 составляла 36,2%, что на 6,2 п.п. выше, чем годом ранее. В абсолютных же цифрах это 53,1 млн человек.

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Как и месяцем ранее, это является следствием ее кардинального роста год назад.

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Примерно на столько же сократилось число жителей региона, уезжающих на заработки в другие территории РФ.

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При этом заработали они, хоть и меньше, чем год назад, но все равно больше всех по Сибири.