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В Красноярском крае стало меньше прибыльных организаций

В Красноярском крае стало меньше прибыльных организаций
Автор фото: pch.vector. Иллюстрация: freepik.com

При этом заработали они, хоть и меньше, чем год назад, но все равно больше всех по Сибири.

#НОВОСТИ

Доля прибыльных организаций в Красноярском крае по итогу 2022 сократилась с 75,4% до 73,5%. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговой компания FinExpertiza.

Это четвертый результат по Сибири. На первом месте идет Алтай (79,7%), на втором — Омская область (76%), а на третьем — Новосибирская (75,6%).

Прибыльные организации Красноярского края в 2022 заработали 905 млрд рублей, а убыточные потеряли 135 млрд. Таким образом сальдированный финансовый результат по всем организациям региона в прошлом году составил чуть более 770 млрд рублей, что на 29,5% меньше, чем было в 2021. 

В целом же по России, количество прибыльных организаций за 2022 составило 73,9%, против 75,1% в 2021. Самыми доходным стали обрабатывающие производства — за минусом убытков они заработали 8,3 трлн рублей. Также высокий результат показали компании из сегментов добычи полезных ископаемых (5,7 трлн) и торговли (5,3 трлн).

Сальдированный же результат всех организаций страны уменьшился на 12,6%.

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Поток трудовых мигрантов в Красноярский край вырос на 20%

По количеству иностранцев, приехавших на заработки, край обогнал многие регионы России.

Расходы красноярского бизнеса увеличились почти на четверть

Речь идет о тратах организаций, которые не связаны напрямую с их производственной деятельностью.

Автор: Петр Савельев
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