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Поток трудовых мигрантов в Красноярский край вырос на 20%

Поток трудовых мигрантов в Красноярский край вырос на 20%
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

По количеству иностранцев, приехавших на заработки, край обогнал многие регионы России.

#НОВОСТИ

В 2022 на работу в Красноярский край приехало 179 679 иностранцев, что на 22% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Показатель прироста числа трудовых мигрантов в крае не самый большой по Сибири и России в целом. Так, в Алтайском крае он составил 217%, в Ингушетии — 176%, а на Чукотке — 105%. А вот по абсолютному числу приехавших на заработки регион вошел в десятку лидеров, заняв девятую строчку по стране и вторую — по СФО (больше только в Иркутской области — 275 430 человек).

Поток трудовых мигрантов в Красноярский край вырос на 20% 1

Всего же в РФ за 2022 въехало 11,8 млн трудовых мигрантов. Это на 23,9% больше, чем за год до этого. Больше всего их прибыло из Узбекистана (41,9% от общего числа), Таджикистана (28,4%) и Киргизии (16,2%).

Примечательно, что, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, в прошлом году в Россию въехало 13 млн иностранцев, из которых работу как цель визита указало лишь 3,47 млн человек.

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Автор: Петр Савельев
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