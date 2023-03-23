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Прибыль красноярского бизнеса снизилась на 322 млрд за 2022

Прибыль красноярского бизнеса снизилась на 322 млрд за 2022
Иллюстрация: freepik.com / jcomp

Красноярский край стал четвертым в списке десяти регионов России с наибольшим абсолютным снижением прибыли бизнеса.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае зафиксировали самое ощутимое среди регионов СФО сокращение прибыли бизнеса в абсолютном выражении: понижение составило 29,5% в сравнении с 2021. В пересчете красноярский бизнес в 2022 потерял 322 млрд рублей. Такие данные привели аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Прибыль красноярского бизнеса снизилась на 322 млрд за 2022 1

Согласно данным опубликованного исследования, сальдо прибылей и убытков в 2022 составило 770 060 млн рублей.

Помимо Красноярского края, отрицательные показатели зафиксировали также в Республике Алтай и Алтайском крае — понижение на 26,7% (4 399 млн рублей сальдо) и 20,4% (сальдо составило 88 553 млн рублей) соответственно. Пострадал и бизнес Томской области: его прибыль снизилась на 13,4% (53 610 млн рублей сальдо).

В плюс вышли республики Тыва и Хакасия — прирост на 43,2% (сальдо достигло 10 269 млн рублей) и 27% (59 475 млн рублей сальдо) соответственно, а также Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Омская области.

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Автор: Петр Савельев
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