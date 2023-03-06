Как сохранить бизнес в эпоху нестабильности

Предприниматели часто начинают бизнес, не зная о льготах для МСП. Далее вопрос: а не много ли я плачу налогов? Именно с ним они чаще всего обращаются в «Бюро деловых решений».

Компания активно работает с организациями Дальнего Востока и Сибири, анализируя и оптимизируя бизнес-процессы сразу по нескольким направлениям: в бухгалтерских, кадровых и финансово-правовых блоках.

От Абакана до Владивостока

Опыт последних лет показал: часть функций компаний может быть передана на аутсорсинг или выполняться удаленно. Дело от этого не пострадает — напротив, на аутсорс можно подобрать более профессионального исполнителя. Например, консультация и подбор оптимальных форм налогообложения позволяет сэкономить до 15% расходов.

— Большинство собственников считают: чтобы понять, почему расходы на налогообложение так высоки, достаточно сделать аудит бухгалтерии. На самом деле, это не так. Бухгалтерия — это звено, которое подводит итог работы всех остальных подразделений компании. И если остальные функции работают не эффективно, бухгалтерия это лишь отражает. Чтобы изменить ситуацию, нужно понять, в чем корень проблем, — объясняет Марина Князева, генеральный директор компании «Бюро деловых решений».

Компания не ограничивается бухгалтерским сопровождением и предлагает множество решений — от анализа финансовых и юридических рисков до кадрового аудита, автоматизации и построения бизнес-процессов. География не менее обширна: «Бюро» базируется в Иркутске, но сотрудничает с компаниями Сибири и Дальнего Востока, сопровождая предприятия малого и среднего бизнеса Владивостока, Улан-Удэ, Братска, Ангарска, Абакана.

Индивидуально и конфиденциально

У компании множество успешных кейсов по оптимизации предприятий — от небольших заводов по переработке нефтепродуктов до ритейла, от стартапов до бизнесов компаний, стартовавших еще в 90-е. Марина Князева, основатель «Бюро деловых решений», долгое время работала финансовым директором и знает, как нужно выстраивать успешный бизнес изнутри. Когда решила создать собственное дело, пригласила высококлассных специалистов — бухгалтеров, юристов, финансистов.

— У нас нет конвейера выполненных заказов: к каждому клиенту подходим индивидуально. Профессионализм наших специалистов позволяет разобраться в причинах недостаточной финансовой эффективности — а это один из частых запросов. Постепенно собственник приходит к необходимости внутреннего аудита всех подразделений — от исследования квалификации персонала и автоматизации различных программ до вопросов эффективности взаимодействия между подразделениями, — объясняет Марина Князева.

Порой вначале приходится сталкиваться с сомнениями и недоверием со стороны собственников и руководителей структурных подразделений.

— Мы объясняем, что наша задача не наказать кого-то, а найти внутренние ошибки и выстроить работу более эффективно. Как внутренние аудиторы, мы подписываем договор о конфиденциальности и, разумеется, дорожим своей репутацией, — подчеркивает Марина Князева.

Риски на контроле

Еще одно важное направление — контроль финансово-юридических рисков. Не исправлять ошибки, а предотвращать их: анализировать деятельность компании по всем областям. Это помогает избегать претензий налоговых органов и споров с контрагентами.

— Миссия нашей компании — сохранить бизнес в эпоху нестабильности, — резюмирует Марина Князева.

«Бюро деловых решений»: помогает сохранить бизнес в эпоху нестабильности.

+7 914 909 8214

vashpartnerbdr@mail.ru

t.me/vashbdr

www.buh-autsour.ru





Реклама, LjN8JuhaY