Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.03
75,19
80,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ольгу Загитову утвердили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае

Ольгу Загитову утвердили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае
Иллюстрация: mediation-rspp.ru

Кандидатуру Ольги Загитовой, внесенную губернатором Александром Уссом, поддержали 46 депутатов Законодательного собрания края.

#НОВОСТИ

16 марта на заседании Законодательного собрания была утверждена кандидатура Ольги Загитовой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Поддержку кандидатуры Ольги Загитовой выразили 46 депутатов из 47, присутствовавших на сессии. Один из 47 голосов в процессе процедуры тайного был отдан «против».

Как сообщал «Деловой квартал», кандидатуру Ольги Загитовой внес Александр Усс, губернатор Красноярского края, также она согласована с Борисом Титовым, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Ранее поддержку кандидатуру Загитовой выразили представители региональных отделений общественных организаций «Деловая Россия», «Опора России» и Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты РФ.

UPD: Кандидатуру Ольги Загитовой утвердили 46 человек, что составило большинство от состоящих в Законодательном собрании 52 депутатов. На сессии 16 марта 2023 был утвержден протокол результатов тайного голосования, после оглашения которых Ольга Загитова принесла присягу.

Ее кандидатуру представил и поддержал Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства региона. Он отметил, что Загитова имеет высшее юридическое образование, и обладает необходимыми компетенциями, а также опытом работы в сфере защиты интересов бизнеса.

Своими приоритетными и первоочередными задачами Ольга Загитова обозначила оперативную организацию работу с субъектами жалоб по деятельности в области публичных отношений с фокусом на эффективности, улучшение инвестиционного климата региона, а также развитие общественных институтов по защите прав предпринимателей.

Кроме того, Ольга Загитова отметила важность использования всех доступных механизмов защиты, включая переговоры, а также подчеркнула, что в текущий момент самым незащищенным сегментом является малый бизнес.

Пристальное внимание [будет уделено] болевым точкам: тарифы, налоги, сборы, земельные отношения, уголовное преследование бизнеса», — дополнила Ольга Загитова во время выступления на сессии краевого парламента.

Результатом своей работы новый бизнес-омбудсмен Красноярского края видит позиционирует «создание безопасной деловой среды для всех добросовестных предпринимателей в регионе».

Читайте по теме:

Ольгу Загитову предложили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае

Ее кандидатуру в Заксобрание внес Александр Усс, губернатор. Вопрос об избрании нового бизнес-омбудсмена будут рассматривать на ближайшей сессии краевого парламента.

Автор: Ирина Апуник
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Розенбаум дал концерт в одной из колоний КрасноярскаАлександр Розенбаум дал концерт в одной из колоний Красноярска
  • Компаниям Красноярского края не хватает кадровКомпаниям Красноярского края не хватает кадров
  • Мечтаю и делаю! Каким будет Бизнес-девичник-2023Мечтаю и делаю! Каким будет Бизнес-девичник-2023
  • Следователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия ЧерноусоваСледователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия Черноусова
  • Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEatСнова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.