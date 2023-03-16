Ольгу Загитову утвердили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае

Кандидатуру Ольги Загитовой, внесенную губернатором Александром Уссом, поддержали 46 депутатов Законодательного собрания края.

16 марта на заседании Законодательного собрания была утверждена кандидатура Ольги Загитовой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Поддержку кандидатуры Ольги Загитовой выразили 46 депутатов из 47, присутствовавших на сессии. Один из 47 голосов в процессе процедуры тайного был отдан «против».

Как сообщал «Деловой квартал», кандидатуру Ольги Загитовой внес Александр Усс, губернатор Красноярского края, также она согласована с Борисом Титовым, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Ранее поддержку кандидатуру Загитовой выразили представители региональных отделений общественных организаций «Деловая Россия», «Опора России» и Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты РФ.

UPD: Кандидатуру Ольги Загитовой утвердили 46 человек, что составило большинство от состоящих в Законодательном собрании 52 депутатов. На сессии 16 марта 2023 был утвержден протокол результатов тайного голосования, после оглашения которых Ольга Загитова принесла присягу.

Ее кандидатуру представил и поддержал Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства региона. Он отметил, что Загитова имеет высшее юридическое образование, и обладает необходимыми компетенциями, а также опытом работы в сфере защиты интересов бизнеса.

Своими приоритетными и первоочередными задачами Ольга Загитова обозначила оперативную организацию работу с субъектами жалоб по деятельности в области публичных отношений с фокусом на эффективности, улучшение инвестиционного климата региона, а также развитие общественных институтов по защите прав предпринимателей.

Кроме того, Ольга Загитова отметила важность использования всех доступных механизмов защиты, включая переговоры, а также подчеркнула, что в текущий момент самым незащищенным сегментом является малый бизнес.

Пристальное внимание [будет уделено] болевым точкам: тарифы, налоги, сборы, земельные отношения, уголовное преследование бизнеса», — дополнила Ольга Загитова во время выступления на сессии краевого парламента.

Результатом своей работы новый бизнес-омбудсмен Красноярского края видит позиционирует «создание безопасной деловой среды для всех добросовестных предпринимателей в регионе».

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Ее кандидатуру в Заксобрание внес Александр Усс, губернатор. Вопрос об избрании нового бизнес-омбудсмена будут рассматривать на ближайшей сессии краевого парламента.