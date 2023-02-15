Ольгу Загитову предложили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае

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Ольга Загитова окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Также у нее есть допобразование практического психолога, медиатора. С 2000 года она работает в Сбербанке. Была юрисконсультом, директором управления по работе с проблемной задолженностью, региональным менеджером-руководителем подразделения управления продаж малому бизнесу.