Ольгу Загитову предложили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае
Ее кандидатуру в Заксобрание внес Александр Усс, губернатор. Вопрос об избрании нового бизнес-омбудсмена будут рассматривать на ближайшей сессии краевого парламента.
Кандидатура г-жи Загитовой был согласована Борисом Титовым, уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ, и поддержана Союзом промышленников и предпринимателей края, где сейчас Ольга Загитова руководит центром медиации при РСПП.
В 2013...2018 уполномоченным по правам предпринимателей был Сергей Русских. Потом этот пост занимал Станислав Заблоцкий. В 2021 он ушел в отставку и официально бизнес-омбудсменом никого не назначили. Затем Сергей Русских выполнял эти обязанности на общественных началах.
СправКа
Ольга Загитова окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Также у нее есть допобразование практического психолога, медиатора. С 2000 года она работает в Сбербанке. Была юрисконсультом, директором управления по работе с проблемной задолженностью, региональным менеджером-руководителем подразделения управления продаж малому бизнесу.
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