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Ольгу Загитову предложили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае

Ольгу Загитову предложили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае
Иллюстрация: mediation-rspp.ru

Ее кандидатуру в Заксобрание внес Александр Усс, губернатор. Вопрос об избрании нового бизнес-омбудсмена будут рассматривать на ближайшей сессии краевого парламента.

#НОВОСТИ
Кандидатура г-жи Загитовой был согласована Борисом Титовым, уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ, и поддержана Союзом промышленников и предпринимателей края, где сейчас Ольга Загитова руководит центром медиации при РСПП. 
 
В 2013...2018 уполномоченным по правам предпринимателей был Сергей Русских. Потом этот пост занимал Станислав Заблоцкий. В 2021 он ушел в отставку и официально бизнес-омбудсменом никого не назначили. Затем Сергей Русских выполнял эти обязанности на общественных началах. 

СправКа

 
Ольга Загитова окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Также у нее есть допобразование практического психолога, медиатора. С 2000 года она работает в Сбербанке. Была юрисконсультом, директором управления по работе с проблемной задолженностью, региональным менеджером-руководителем подразделения управления продаж малому бизнесу.
 
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Автор: Петр Савельев
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