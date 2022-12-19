Назначен глава Центрального района Красноярска
Новое назначение в мэрии. Определен руководитель администрации Центрального района города.
Им стал Евгений Трофимов, который занимал должность первого заместителя руководителя районной администрации.
Отметим, ранее Евгений Трофимов уже руководил районом, будучи и.о. главы в 2018, когда экс-руководитель Дмитрий Дмитриев возглавил Советский район. Затем кресло начальника в администрации Центрального района занял Вадим Войцеховский.
Добавим, Евгений Трофимов родился в 1970 в Красноярске. Окончил красноярскую школу милиции. С 1991 служил в МВД. Пиком карьеры полицейского стала должность начальника МВД Ачинска. В 2018 г-н Трофимов вышел на пенсию и перешел на муниципальную службу в должности первого заместителя главы Центрального района.
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