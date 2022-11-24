Александр Митрошкин ушел с поста руководителя Татышев-парка в Красноярске
Александр Митрошкин покинул должность руководителя Татышев-парка спустя три недели после назначения.
Он ушел с поста по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности назначен Михаил Ковтунов, который совсем недавно покинул должность первого заместителя руководителя администрации Кировского района.
Напомним, Александр Митрошкин уволился из администрации Кировского района 7 ноября.
Справка
Александр Митрошкин родился 9 мая 1985 в пос. Орджоникидзе Мотыгинского района края. С 2009 работал специалистом в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. С 2013 занимал должность директора учреждения «Центр спортивных клубов». С апреля 2020 руководил МАУ «Красноярский городской парк». Главой Кировского района стал в ноябре 2021.
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