Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.11
60,65
62,17
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Александр Митрошкин ушел с поста руководителя Татышев-парка в Красноярске

Александр Митрошкин ушел с поста руководителя Татышев-парка в Красноярске
Иллюстрация: соцсети Александра Митрошкина

Александр Митрошкин покинул должность руководителя Татышев-парка спустя три недели после назначения.

#НОВОСТИ
Он ушел с поста по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности назначен Михаил Ковтунов, который совсем недавно покинул должность первого заместителя руководителя администрации Кировского района.  
 
Напомним, Александр Митрошкин уволился из администрации Кировского района 7 ноября.

Справка

 
Александр Митрошкин родился 9 мая 1985 в пос. Орджоникидзе Мотыгинского района края. С 2009 работал специалистом в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. С 2013 занимал должность директора учреждения «Центр спортивных клубов». С апреля 2020 руководил МАУ «Красноярский городской парк». Главой Кировского района стал в ноябре 2021.
 

Читайте также:

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»
  • В администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановкиВ администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановки
  • Красноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемникиКрасноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемники
  • Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в КрасноярскеТорговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске
  • В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапсаВ Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.