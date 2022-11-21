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В администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановки

В администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановки
Иллюстрация: Город Красноярск

Михаил Ковтунов покинул пост первого заместителя руководителя администрации Кировского района, сообщается на сайте администрации города.

#НОВОСТИ
Уточняется, что чиновник ушел по собственному желанию 18 ноября. Игорь Биезайс стал руководителем юридического управления администрации города. Ранее он был заместителем руководителя этого управления. 
 
Ранее глава Кировского района Александр Митрошкин покинул этот пост. Теперь он руководит Татышев-парком. 
 
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Автор: Петр Савельев
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