В администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановки
Михаил Ковтунов покинул пост первого заместителя руководителя администрации Кировского района, сообщается на сайте администрации города.
Уточняется, что чиновник ушел по собственному желанию 18 ноября. Игорь Биезайс стал руководителем юридического управления администрации города. Ранее он был заместителем руководителя этого управления.
Ранее глава Кировского района Александр Митрошкин покинул этот пост. Теперь он руководит Татышев-парком.
Читайте также:
Виктор Коломиец стал руководителем агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
-
В администрации Красноярска прошли новые назначения
Заместителем главы города - руководителем департамента городского хозяйства назначен Юрий Савин.
-
«МегаФону» в Хакасии и Туве назначили нового директора
В его задачи будет входить развитие компании во всех сегментах мобильного рынка в этих территориях.
-
Красноярскому цирку впервые за 10 лет назначили директора
Новый директор Красноярского цирка — молодой, амбициозный менеджер, уже имеющий опыт работы в цирке и управленческую практику.