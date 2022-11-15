Назначен новый руководитель агентства молодежной политики Красноярского края

Виктор Коломиец стал руководителем агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Распоряжение за подписью губернатора опубликовано на сайте краевого правительства. Контракт с ним заключен с 15 ноября сроком на три года.

Ранее этот пост занимал Денис Антонов. Теперь он стал вице-мэром.

Справка Виктор Коломиец уже работал в агентстве молодежной политики. Был начальником отдела молодежных инициатив и патриотического воспитания, потом стал заместителем руководителя агентства. В ноябре 2019 он перешел на работу в Корпорацию развития Енисейской Сибири, где и трудился последние три года. Читайте также:

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Прежний руководитель покинула свой пост сразу после отставки Сергея Еремина.