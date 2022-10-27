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Пресс-службе мэрии Красноярска назначили нового начальника

Пресс-службе мэрии Красноярска назначили нового начальника
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Прежний руководитель покинула свой пост сразу после отставки Сергея Еремина.

#НОВОСТИ

Начальником департамента информационной политики мэрии Красноярска назначена Светлана Скрипальщикова. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города, со ссылкой на решение его главы Владислава Логинова.

Пресс-службе мэрии Красноярска назначили нового начальника 1

Это седьмое назначение в администрации Логинова. Ранее он сменил руководителей трех муниципальных предприятий, а также назначил себе двух замов (в том числе первого) и главу департамента градостроительства.

Скрипальщикова начала работать в муниципалитете в 2015. Последние два года она была заместителем Ирины Самсоновой, руководителя департамента информполитики, которая оставила эту должность на следующий день после отставки тогдашнего главы города Сергея Еремина.

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Автор: Петр Савельев
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