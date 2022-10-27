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Владислава Логинова избрали главным мэром Красноярского края

Владислава Логинова избрали главным мэром Красноярского края
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске прошел съезд муниципалитетов региона.

#НОВОСТИ

Глава Красноярска Владислав Логинов стал председателем Совета муниципальных образований Красноярского края. Такое решение приняли участники съезда этой организации, который прошел в краевом центре.

Как отметил Логинов в своем вступлении после избрания, сегодня принципиально важно продолжать работу над ключевыми задачами развития муниципальных образований.

Как председатель Совета муниципальных образований края, буду работать над укреплением кооперационных связей, ведь планомерное эволюционное движение в этом направлении даст ощутимую пользу каждому муниципальному образованию», — сказа он.

ХII съезд Совета муниципальных образований края состоялся в Красноярске вчера — 26 октября 2022. В нем приняли участие губернатор Александр Усс, председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, депутаты ЗС, представители краевой власти и около 600 делегатов от краевых муниципалитетов.

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Автор: Петр Савельев
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