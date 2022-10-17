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В мэрии Красноярска начались кадровые перестановки

В мэрии Красноярска начались кадровые перестановки
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Владислав Логинов озвучил первые кадровые решения. Он назначил себе двух замов, одного руководителя департамента и трех начальников муниципальных предприятий.

#НОВОСТИ

Мэр Красноярска Владислав Логинов объявил о кадровых перестановках в администрации города.

Официальной информации на сайте мэрии пока не опубликовано, но в телеграм-канале муниципалитета сообщается, что первым замом мэра теперь является Вадим Войцеховский, ранее возглавлявший Центральный район Красноярска. На новом посту он будет курировать вопросы городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества.

Еще одним заместителем Логинова станет теперь уже экс-руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов. Он будет отвечать за соцполитику.

Также назначен глава департамента градостроительства. Им стал Дмитрий Веретельников.

Помимо этого сменились руководители трех муниципальных предприятий. Так, управлять УКСом теперь будет Александр Мещеряков, УДИБом — Павел Креско, а специализированным автотранспортным предприятием — Дмитрий Сокирка.

Что стало поводом для смены руководства этих МУПов, не сообщается.

Владислав Логинов победил в конкурсе на должность главы Красноярска 13 сентября 2022. Официально в должность он вступил тремя днями позже.

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Автор: Петр Савельев
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