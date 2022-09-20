Бывший замглавы Красноярска Олег Животов ушел в «Красноярскгражданпроект»

Справка

Олег Животов родился 10 января 1970 в Иркутске. Учился в Красноярской государственной архитектурно-строительной академии на специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 1987 работал в дорожно-строительной отрасли. Прошел трудовой путь от слесаря по ремонту строительно-дорожных машин до заместителя директора государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Березовский филиал. В 2009...2012 в министерстве строительства и архитектуры края был начальником отдела развития строительного комплекса. Затем возглавлял «Красноярскгражданпроект». С ноября 2017 по январь 2018 был заместителем главы Красноярска, руководителем департамента градостроительства. В начале 2018 стал заместителем главы Красноярска.