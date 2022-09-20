Бывший замглавы Красноярска Олег Животов ушел в «Красноярскгражданпроект»
Олег Животов, который последние два года был заместителем главы Красноярска, возглавил ТГИ «Красноярскгражданпроект». Эту информацию DK.RU подтвердили в проектном институте.
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В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.
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