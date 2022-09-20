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Бывший замглавы Красноярска Олег Животов ушел в «Красноярскгражданпроект»

Бывший замглавы Красноярска Олег Животов ушел в «Красноярскгражданпроект»
Иллюстрация: admkrsk.ru

Олег Животов, который последние два года был заместителем главы Красноярска, возглавил ТГИ «Красноярскгражданпроект». Эту информацию DK.RU подтвердили в проектном институте.

#НОВОСТИ
Там уточнили, что директором «Красноярскгражданпроект» Олег Животов стал с 15 сентября. Он сменил на этом посту Олега Михайленко. 
 
Напомним, чиновник покинул мэрию в середине августа 2022, почти сразу после ухода Сергея Ерёмина. Последние годы Олег Животов курировал работу департамента градостроительства и управления архитектуры. 

Справка

 
Олег Животов родился 10 января 1970 в Иркутске. Учился в Красноярской государственной архитектурно-строительной академии на специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 1987 работал в дорожно-строительной отрасли. Прошел трудовой путь от слесаря по ремонту строительно-дорожных машин до заместителя директора государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Березовский филиал. В 2009...2012  в министерстве строительства и архитектуры края был начальником отдела развития строительного комплекса. Затем возглавлял «Красноярскгражданпроект». С ноября 2017 по январь 2018 был заместителем главы Красноярска, руководителем департамента градостроительства. В начале 2018 стал заместителем главы Красноярска.
 

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Автор: Петр Савельев
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