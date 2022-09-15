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В Красноярске руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых уходит в отставку

В Красноярске руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых уходит в отставку
Иллюстрация: admkrksk.ru

Алексей Фоминых, который два последних года был заместителем главы Красноярска и руководил департаментом городского хозяйства, покидает свой пост.

#НОВОСТИ
16 сентября 2022 у Алексея Фоминых последний рабочий день. Муниципальный чиновник увольняется «по собственному желанию». 
 

Справка

 
Алексей Фоминых родился в Красноярске в 1992. По образованию он юрист, учился в Сибирском федеральном университете. Работал в Красноярском краевом фонде жилищного строительства, страховой и банковской сферах. Занимал должности юристконсульта, начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам в МКУ «УДИБ», был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, возглавлял юридическо-правовой блок. Должность замглавы Красноярска — руководителя департамента городского хозяйства.
 
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Власть в хозяйственном департаменте Красноярска меняется четвертый раз за примерно полтора года. Теперь им будет руководить 28-летний юрист из администрации.
 
 
Пять предыдущих лет он был первым замом главы города. 
 
 
Вчера стало известно, что мэрию покидает замглавы города, который курировал вопросы градостроительной политики. А сегодня еще одно увольнение в этой сфере.
 
Автор: Петр Савельев
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