В Красноярске руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых уходит в отставку
Алексей Фоминых, который два последних года был заместителем главы Красноярска и руководил департаментом городского хозяйства, покидает свой пост.
16 сентября 2022 у Алексея Фоминых последний рабочий день. Муниципальный чиновник увольняется «по собственному желанию».
Справка
Алексей Фоминых родился в Красноярске в 1992. По образованию он юрист, учился в Сибирском федеральном университете. Работал в Красноярском краевом фонде жилищного строительства, страховой и банковской сферах. Занимал должности юристконсульта, начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам в МКУ «УДИБ», был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, возглавлял юридическо-правовой блок. Должность замглавы Красноярска — руководителя департамента городского хозяйства.
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